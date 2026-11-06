Chung tay vì người nghèo, hướng tới an sinh bền vững

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung trao giấy chứng nhận biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: P.T.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, nhiều doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và nhà hảo tâm tại Hải Phòng đã chung tay đóng góp nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại phường Đông Hải, phong trào vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhận được sự hưởng ứng tích cực. Ông Phạm Công Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, chỉ sau thời gian ngắn phát động, Quỹ đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 600 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp đóng góp 440 triệu đồng, các tổ dân phố 112,86 triệu đồng và trường học 49,35 triệu đồng. Một số doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn, trong đó có đơn vị đóng góp 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Tại phường Hải Dương, phong trào cũng đạt kết quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Lệ Chi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, đến hết tháng 10/2026, địa phương đã vận động được hơn 912 triệu đồng, với sự tham gia của hơn 60 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và tổ dân phố. Đáng chú ý, trước khi Tháng cao điểm được phát động, mô hình “An sinh cộng đồng” của phường đã huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà với tổng trị giá 100 triệu đồng; đồng thời trao tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Văn Lập - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhấn mạnh: Cùng với phát triển kinh tế, thành phố luôn xác định đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước một bước. Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, tạo điều kiện để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên.

Phát huy vai trò cầu nối, MTTQ các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội xây mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn, giống, phương tiện sản xuất; giúp đỡ người dân khám, chữa bệnh và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành xóa nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025; đến hết năm 2027 phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030, sớm hơn một năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Phạm Văn Lập, để hiện thực hóa mục tiêu trên, Hải Phòng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số nhóm đối tượng yếu thế. Dự kiến, từ năm 2027, ngân sách thành phố dành khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chính sách. Cùng với đó, thành phố huy động hơn 100 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa nhằm xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu quan điểm: Giảm nghèo bền vững không chỉ được đánh giá bằng số lượng hộ nghèo giảm qua từng năm, mà quan trọng hơn là giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định, được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản và có khả năng tự vươn lên, không tái nghèo.

Ông Đỗ Thành Trung yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng trường hợp, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của mỗi hộ gia đình, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp và không bỏ sót những hoàn cảnh thực sự khó khăn. Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn đóng góp phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Gần 60 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tại Hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của TP Hải Phòng với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố tiếp nhận đăng ký ủng hộ 27 tỷ 483 triệu đồng; các tổ chức thành viên MTTQ thành phố đăng ký hỗ trợ người nghèo 10 tỷ đồng; các xã, phường, đặc khu đăng ký vận động ủng hộ 22 tỷ 412 triệu đồng.