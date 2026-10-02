Chung tay ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Lai Châu năm 2026

Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái" của dân tộc, trong những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm, chung tay, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh đã hỗ trợ kịp thời trên 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo được hỗ trợ kịp thời về nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn 18.719 hộ nghèo (chiếm 17,24%), 10.317 hộ cận nghèo (chiếm 9,50%) và hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn rất cần sự quan tâm, chia sẻ và chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trên tinh thần tự nguyện, với tấm lòng sẻ chia, tình cảm, trách nhiệm và khả năng của mình, chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lai Châu và đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần giúp người nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian vận động: Trong năm 2026, tập trung trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ ngày 17/10/2026 đến ngày 18/11/2026.

Mọi sự ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lai Châu xin chuyển về một trong các tài khoản sau:

1. Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực IX - Phòng Nghiệp vụ 2

Số tài khoản: 3761.0.1069449.91046

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

2. Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu (VietinBank)

Số tài khoản: 128000090396

Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH LAI CHAU

3. Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu (BIDV)

Số tài khoản: 3620456489

Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH LAI CHAU

4. Tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu (Agribank)

Số tài khoản: 7800999636999

Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH LAI CHAU

Nội dung chuyển khoản: ⁠Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lai Châu năm 2026⁠.

THÔNG TIN LIÊN HỆ, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;

Đồng chí Lý Thị Ngọc Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội; Số điện thoại: 0973.313.373.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cam kết việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn Quỹ "Vì người nghèo" đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Mỗi sự chia sẻ hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội để người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính nghị lực của mình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.