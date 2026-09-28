Chung tay thực hiện thông điệp 'Vì Việt Nam không còn bệnh dại'

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Ánh Dương

Dự hội thảo có Chủ tịch Hội Khoa học, kỹ thuật thú y Việt Nam Nguyễn Thị Hương cùng hơn 120 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ hội, chi cục, bác sĩ thú y, đại diện cơ sở hành nghề thú y, các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Việt Thắng, Trưởng dự án “Vì một Việt Nam không còn bệnh dại” (VRPP) phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Tại hội thảo, ông Lê Việt Thắng, Trưởng dự án “Vì một Việt Nam không còn bệnh dại” (VRPP) thông tin về nội dung liên quan đến bệnh dại trên địa bàn toàn quốc: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại; nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ tiêm phòng chó, mèo trung bình giữa các tỉnh, thành phố còn thấp, chưa đủ ngưỡng an toàn để tạo “hàng rào miễn dịch cộng…

Cũng theo ông Thắng, mục tiêu chiến lược của Dự án nhằm góp phần nâng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo đạt từ 70% trở lên tổng đàn trực tiếp để tạo hàng rào miễn dịch cộng đồng; xây dựng phương án quản lý đàn chó, mèo từ địa phương; giảm số ca tử vong, phấn đấu không còn người chết do dại vào năm 2030.

TS. Phạm Thành Long - Phòng Dịch tễ, Cục Chăn nuôi và Thú y phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

TS. Phạm Thành Long - Phòng Dịch tễ, Cục Chăn nuôi và Thú y cũng trình bày chuyên đề “Bệnh dại tại Việt Nam: Cập nhật dịch tễ, nguy cơ và chiến lược kiểm soát hướng tới 2030”. TS. Phạm Thành Long khẳng định: Để phòng, chống bệnh dại hiệu quả, trước hết chúng ta cần bức tranh đầy đủ về tình hình dịch tễ, các yếu tố nguy cơ và chiến lược kiểm soát bệnh dại ở quy mô quốc gia.

TS. Nguyễn Đăng Thọ, Trưởng phòng Virus, Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Với chuyên đề “Từ ca nghi dại đến kết luận xét nghiệm: Nhận diện, xử lý, lấy mẫu và chẩn đoán bệnh dại”, TS. Nguyễn Đăng Thọ, Trưởng phòng Virus, Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương nhấn mạnh, đối với người trực tiếp làm chuyên môn, việc nhận diện, xử lý và chẩn đoán một trường hợp nghi mắc bệnh dại là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ngoài ra cần quan tâm về cơ sở vật chất phục vụ xét nghiệm bệnh dại, cách nhận diện bệnh dại, diễn biến bệnh dại theo thời gian…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Cũng tại hội thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát trình bày chuyên đề “Thực trạng bệnh dại tại Hà Nội và định hướng kiểm soát, phòng chống”; TS. Cấn Xuân Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội trình bày nội dung chuyên đề “Quản lý, tiêm phòng và các quy định phòng, chống bệnh dại tại Hà Nội".

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ánh Dương

Các đại biểu tham gia hội thảo đã nêu nhiều ý kiến, thảo luận, giải đáp về những vấn đề: Yếu tố quyết định hiệu quả phòng, chống bệnh dại là quản lý đàn chó, mèo; làm thế nào để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiêm phòng dại cho chó, mèo; quy định yêu cầu phòng bệnh dại bắt buộc bằng vaccine đối với chó, mèo; trường hợp con vật đã tiêm phòng, nhưng xuất hiện dấu hiệu nghi dại thì cơ sở thú y phải xử lý như thế nào; làm thế nào để nâng cao nhận thức về việc tiêm phòng dại cho chó, mèo, cho người dân đô thị, những người nuôi làm thú cưng…

TS. Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học, kỹ thuật thú y Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Nhân dịp này, TS. Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học, kỹ thuật thú y Việt Nam đã phát động chiến dịch chung tay thực hiện thông điệp "Vì Việt Nam không còn bệnh dại".

TS. Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Muốn tiến tới một Việt Nam không còn người tử vong vì bệnh dại, chúng ta không chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng ngành Y tế hay ngành Thú y mà cần sự chung tay của cơ quan quản lý, đội ngũ thú y, các bệnh viện và phòng khám thú y, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng chủ nuôi và từng người dân.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học, kỹ thuật thú y Việt Nam đã ủng hộ Dự án “Vì Việt Nam không còn bệnh dại” 20 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân dự hội thảo ủng hộ tổng số 16 triệu đồng.