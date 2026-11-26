Đặc biệt, Đề án số 05 của UBND tỉnh về thực hiện BHYT toàn dân và miễn phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thể hiện quyết tâm chính trị và tính nhân văn sâu sắc trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhiều bệnh nhân cao tuổi, mắc bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày được hưởng lợi thiết thực từ chính sách bảo hiểm y tế.

Mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi người dân

BHYT là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, giúp chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi không may ốm đau, bệnh tật.

Tham gia BHYT không chỉ là cách mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua nguyên tắc chia sẻ giữa những người tham gia.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, từ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến hỗ trợ các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với mở rộng diện bao phủ, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Tính đến hết tháng 10-2026, toàn tỉnh có 1.651.139 người tham gia BHYT, đạt 100,6% kế hoạch năm. Trong 10 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 2.286.075 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí được quỹ BHYT thanh toán hơn 2.182 tỷ đồng. Những con số này cho thấy chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò thiết thực trong đời sống, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp phải điều trị dài ngày.

Đáng chú ý, nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ, tạo điều kiện để các nhóm dân cư còn khó khăn tiếp cận chính sách, tỉnh đã triển khai Đề án số 05 của UBND tỉnh về thực hiện BHYT toàn dân và miễn phí khám, chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 1/11/2026, các chính sách hỗ trợ theo Đề án chính thức được triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,685 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho 5.323 đối tượng; hỗ trợ chi trả phần cùng chi trả BHYT cho 1.063 lượt người bệnh tại 11 bệnh viện, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Số người tham gia BHYT đạt 1,65 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 95,58% dân số.

Những kết quả bước đầu này mang ý nghĩa thiết thực, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn giảm áp lực tài chính khi khám, chữa bệnh. Không chỉ hỗ trợ chi phí trước mắt, chính sách còn tạo điều kiện để những người chưa có khả năng tự tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ y tế, yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật.

Chia sẻ về chính sách hỗ trợ, ông Đỗ Văn Cử, tổ 42, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Đối với những gia đình có thu nhập còn hạn chế, khoản tiền mua thẻ BHYT đôi khi cũng là một khoản phải cân nhắc. Vì vậy, được Nhà nước và tỉnh quan tâm hỗ trợ, người dân rất phấn khởi.

Có thẻ BHYT, khi bản thân hoặc người nhà không may ốm đau, đi khám, chữa bệnh sẽ yên tâm hơn vì được quỹ BHYT chia sẻ một phần chi phí. Tôi thấy đây là chính sách rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là những gia đình còn khó khăn.

Hướng tới bao phủ BHYT bền vững

Mở rộng diện bao phủ là điều kiện cần, nhưng để người dân tham gia và gắn bó lâu dài với BHYT, chất lượng khám, chữa bệnh và việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi phải được đặt lên hàng đầu. Người dân chỉ thực sự yên tâm khi được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, thủ tục nhanh chóng, chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao và các quyền lợi chính đáng được bảo đảm.

Khám, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên.

Thời gian qua, ngành Y tế và cơ quan BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp trong quản lý, tổ chức khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT. Công tác kiểm soát chi phí được chú trọng, bảo đảm sử dụng quỹ đúng quy định, hiệu quả, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người bệnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và sử dụng căn cước công dân trong thực hiện thủ tục BHYT cũng góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: “Thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia, đồng thời bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án số 05 của UBND tỉnh đã tạo thêm nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí y tế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp rà soát đúng đối tượng, thực hiện chính sách công khai, minh bạch, đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quyền lợi, chủ động tham gia BHYT”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân vẫn đặt ra không ít yêu cầu, nhất là duy trì tỷ lệ bao phủ cao, hạn chế tình trạng gián đoạn thẻ, tiếp tục phát triển người tham gia ở những nhóm còn tiềm năng và bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên và quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương.

Trong đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn dân cư; tập trung làm rõ quyền lợi, mức hưởng và lợi ích lâu dài khi tham gia BHYT.

Các địa phương cần thường xuyên rà soát, xác định chính xác đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng thời điểm. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, củng cố y tế cơ sở, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin, khuyến khích người dân tham gia và duy trì BHYT lâu dài.

Từ những kết quả bước đầu trong triển khai Đề án số 05 có thể thấy, quyết tâm mở rộng diện bao phủ BHYT tại Thái Nguyên đang được cụ thể hóa bằng những chính sách và hành động thiết thực.

Mỗi tấm thẻ BHYT được trao đến người dân, mỗi lượt người bệnh được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của chính quyền đối với sức khỏe nhân dân.

BHYT toàn dân không đơn thuần là mục tiêu về tỷ lệ bao phủ mà còn là thước đo hiệu quả của chính sách an sinh xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ trước những rủi ro bệnh tật, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn, phát triển bền vững.