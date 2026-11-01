Chung tay thúc đẩy bình đẳng giới - Kiến tạo môi trường làm việc tiến bộ, nhân văn

Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới do Kiểm toán nhà nước tổ chức góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động vì mục tiêu bình đẳng giới.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu khai mạc Hội nghị.

TS. Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hóa Việt, Học viện Phụ nữ Việt Nam - chia sẻ chuyên đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình”, góp phần giúp học viên nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự trò chơi vận động nhẹ nhàng giúp các học viên tăng năng lượng, tạo bầu không khí vui vẻ, gần gũi hơn.

Các đại biểu tập trung theo dõi nội dung bài giảng, chủ động tiếp thu ý kiến và nâng cao hiểu biết về những kỹ năng thiết thực trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình, vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình cũng như tại cơ quan, đơn vị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo nữ của các đơn vị dự Hội nghị.

Các nữ lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Hội nghị khép lại với nhiều kiến thức và thông điệp ý nghĩa, tiếp tục lan tỏa tinh thần bỉnh đẳng, tôn trọng và phát huy giá trị của mỗi cá nhân.

Các đại biểu tham gia sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa tại đỉnh Phan Xi Păng, Lào Cai.