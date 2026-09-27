Chung tay thu gom rác thải, vệ sinh môi trường

Đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Nhật Lệ - Ảnh: K.H

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã tham gia thu gom rác thải, vệ sinh, làm sạch khu vực bãi biển Nhật Lệ. Lượng rác dạt vào bờ sau đợt ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới được thu gom, tập kết, góp phần khôi phục cảnh quan, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; qua đó lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường biển.