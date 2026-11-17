Nghi thức ký kết thành công Quỹ Khuyến tài Đất Mũi với tổng nguồn lực cam kết tài trợ đạt 70 tỷ đồng tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo công bố tại buổi lễ, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi được thành lập theo Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, và chính thức được công nhận đủ điều kiện hoạt động theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Quỹ có trụ sở đặt tại số 1, đường Bà Triệu, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) gồm 6 thành viên, do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Dự, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi không vì mục tiêu lợi nhuận, tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi tham dự buổi lễ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Quỹ được hình thành xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm xây dựng cầu nối bền vững giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ lâu dài cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc nhưng hoàn cảnh khó khăn; những cá nhân có năng khiếu, tài năng đặc biệt, sáng kiến nổi trội trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật và thể thao…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện các sở, ngành tỉnh tham dự lễ ký cam kết tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Cà Mau.

Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức ký cam kết tài trợ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngay tại buổi lễ, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi đã tiếp nhận cam kết tài trợ với tổng trị 70 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỷ đồng (từ nguồn vận động đóng góp 2 ngày lương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh); 4 đơn vị doanh nghiệp gồm: Tập đoàn GrowMax, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, mỗi đơn vị cam kết tài trợ 10 tỷ đồng.

Bà Khưu Tố Khương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương đại diện đơn vị đồng hành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Khưu Tố Khương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, đánh giá cao chủ trương thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Là doanh nghiệp gắn bó lâu năm tại Cà Mau, bà cam kết sẽ đồng hành cùng hội đồng quản lý để phát triển quỹ ngày càng lớn mạnh, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy chắp cánh cho những tài năng của quê hương Cà Mau vươn xa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi Nguyễn Minh Luân phát biểu cam kết tại buổi lễ ký kết. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của giáo dục và đào tạo đối với tương lai địa phương trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng quản lý Quỹ và đại diện các đơn vị tài trợ tại lễ ký kết. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng sẻ chia của các doanh nghiệp và sự đồng lòng hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, đồng thời khẳng định mỗi đóng góp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí Nguyễn Minh Luân cam kết: Tập thể Hội đồng sẽ điều hành hoạt động của quỹ một cách thực chất, hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định niềm tin của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ chính là tài sản quý giá nhất của quỹ. Vì vậy, mỗi đồng tài trợ sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội học tập, những điều kiện phát triển tài năng và những giá trị thiết thực cho xã hội”.