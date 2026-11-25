Chị M. chia sẻ: “Khi xảy ra mâu thuẫn và bị BLGĐ, tôi đã tìm đến địa chỉ tin cậy cộng đồng (trưởng bản là tổ trưởng) để nhờ giúp đỡ. Sau khi được lắng nghe, tư vấn và khuyên giải kịp thời, vợ chồng tôi hiểu nhau hơn, từ đó không còn xảy ra tình trạng bạo lực như trước”.

Tại bản Tả Phìn, địa chỉ tin cậy cộng đồng được duy trì khoảng 4 năm, gồm 5 thành viên: trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, tổ an ninh và phó trưởng bản. Các thành viên thường xuyên nắm tình hình đời sống của người dân để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn phát sinh. Từ năm 2023 đến nay, địa chỉ đã tiếp nhận gần 20 vụ việc liên quan đến BLGĐ hoặc hành vi gây tổn hại đến trẻ em. Với những mâu thuẫn có thể giải quyết tại cơ sở, trưởng bản, người có uy tín và các đoàn thể phối hợp gặp gỡ, vận động, khuyên giải. Những vụ việc nghiêm trọng, vượt quá khả năng xử lý được báo cáo cơ quan có thẩm quyền để can thiệp. Bên cạnh hỗ trợ giải quyết vụ việc, các thành viên còn tuyên truyền về bình đẳng giới, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng gia đình, giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa bạo lực.

Cán bộ phụ nữ xã Sìn Hồ hướng dẫn hội viên, người dân tìm hiểu về địa chỉ tin cậy cộng đồng, góp phần phòng, chống bạo lực gia đình.

Thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chú trọng đưa nội dung bình đẳng giới vào hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các buổi tọa đàm, diễn đàn, truyền thông lưu động, tiểu phẩm sân khấu hóa… giúp người dân nhận diện hành vi bạo lực, hiểu quyền của phụ nữ và biết cách tìm kiếm sự trợ giúp.

Ở các chi hội phụ nữ, nội dung phòng, chống BLGĐ được đưa vào sinh hoạt định kỳ, tạo điều kiện để hội viên trao đổi về cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, quyền của phụ nữ và những địa chỉ tìm kiếm trợ giúp. Qua đó, từng bước xóa bỏ quan niệm coi bạo lực gia đình là chuyện riêng, khuyến khích phụ nữ chủ động bảo vệ bản thân, không cam chịu trước hành vi xâm hại.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chú trọng trang bị kỹ năng số, giúp chị em tiếp cận thông tin, dịch vụ trực tuyến an toàn, nhận diện những nguy cơ bị lừa đảo, xâm hại và bạo lực tinh thần trên không gian mạng. Chị Trần Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Chúng tôi chú trọng trang bị kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ nhận diện, phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng như: lừa đảo, xâm hại và bạo lực tinh thần. Qua các hoạt động giúp chị em tự tin hơn khi tiếp cận tri thức, dịch vụ trực tuyến và chủ động bảo vệ bản thân”.

Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, lừa đảo, xâm hại và mua bán phụ nữ, trẻ em góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho người dân.

Cùng với tuyên truyền, công tác tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ người bị bạo lực được các ngành, địa phương phối hợp thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận, hỗ trợ gần 1.700 trường hợp có nhu cầu trợ giúp; 100% được tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, y tế và bố trí nơi tạm lánh an toàn. Các cơ quan chức năng phối hợp xử lý 52 vụ việc, góp phần giúp hơn 1.600 nạn nhân ổn định cuộc sống.

Để công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ đạt hiệu quả, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương có vai trò quan trọng. Ông Trần Đức Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cơ quan thường trực về công tác bình đẳng giới của tỉnh cho biết: “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái cần được thực hiện đồng bộ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp, ngành, cần phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể trong nhận diện, ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái”.

Khi nhận thức của người dân được nâng lên, những mâu thuẫn trong gia đình được quan tâm giải quyết từ sớm, nguy cơ bạo lực sẽ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.