Cùng với đó, các đơn vị tích cực phối hợp xây dựng, sửa chữa trường, lớp; bổ sung trang thiết bị dạy học, từng bước cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên giới. Bộ đội Biên phòng còn huy động các nguồn lực xã hội để trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao học bổng cho học sinh trên địa bàn biên giới thành phố Đồng Nai. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh duy trì “Lớp học tình thương” dành cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp ở Bến Lức. Ảnh: Lê Khoa

Đồn Biên phòng Mỹ Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức bàn giao em Trần Hoàng Duy (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Long, trở về với gia đình và địa phương sau thời gian được đơn vị nhận nuôi dưỡng. Ảnh: Văn Giỏi

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường trong mùa nước nổi. Ảnh: Tuấn Kiệt

Suốt 25 năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Tưởng, cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, miệt mài dạy chữ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại “Lớp học tình thương” do anh phụ trách ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Tân

Lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên duy trì tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Anh Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đưa học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đến trường. Ảnh: Trung Dũng

Lê Khoa (thực hiện)