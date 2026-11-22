Chung tay phát triển giáo dục, nâng cao dân trí ở vùng biên giới, hải đảo
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao dân trí ở khu vực biên giới, hải đảo. Trên khắp các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia xóa mù chữ, duy trì các lớp học tình thương, vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.
Cùng với đó, các đơn vị tích cực phối hợp xây dựng, sửa chữa trường, lớp; bổ sung trang thiết bị dạy học, từng bước cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên giới. Bộ đội Biên phòng còn huy động các nguồn lực xã hội để trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo.
Lê Khoa (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chung-tay-phat-trien-giao-duc-nang-cao-dan-tri-o-vung-bien-gioi-hai-dao-post509864.html