Chung tay nối những nhịp cầu

Hai cây cầu gồm: cầu Kênh 10 Nghía, Ấp 1 và cầu Kênh Bào Chứa, ấp Lung Lá, có chiều dài lần lượt 34 m và 21 m, rộng 2 m, tải trọng 1,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu này gần 210 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Thép Vinh hỗ trợ hơn 160 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương đối ứng.

Ông Ngô Hồng Trung, Phó Chủ tịch UBND xã An Trạch (thứ hai từ phải sang), trao thư cảm ơn đến đại diện Công ty TNHH Thép Vinh.

Tại lễ khánh thành, Công ty TNHH Thép Vinh còn trao 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn 2 ấp, với tổng trị giá 55 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau triển khai.

Đại diện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và Công ty TNHH Thép Vinh trao quà cho học sinh trên địa bàn xã An Trạch.

Niềm vui của các em học sinh khi có cầu mới khang trang, thuận tiện đến trường.

Chiều cùng ngày, các đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND phường Giá Rai tổ chức khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn tại kênh Khóm 24 và kênh Khóm 25, phường Giá Rai.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu kênh Khóm 24, phường Giá Rai.

Đại diện Công ty TNHH Thép Vinh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Giá Rai.

Trước đó, ngày 14/11, với mong muốn góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và học sinh đến trường an toàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Công ty TNHH Thép Vinh và chính quyền các xã Trí Phải, Khánh An tổ chức khánh thành 5 cây cầu giao thông nông thôn.

Dịp này, tại mỗi công trình khánh thành, đoàn trao tặng 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó, hiếu học. Mỗi suất quà dành cho người dân trị giá 350.000 đồng; quà dành cho học sinh trị giá 200.000 đồng/suất.

Người dân xã Trí Phải vui mừng khi địa phương có thêm cầu mới khang trang.

Như vậy, trong hai ngày 14 và 15/11, các đơn vị đã khánh thành 9 cầu giao thông nông thôn và trao tổng cộng 900 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, hiếu học. Tổng giá trị các công trình và quà tặng là 1 tỷ 50 triệu đồng, trong đó chính quyền địa phương đối ứng một phần kinh phí, phần còn lại do Công ty TNHH Thép Vinh tài trợ./.