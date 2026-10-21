Chung tay nối dài hành trình xoa dịu nỗi đau da cam

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) và Hội Việt-Mỹ tổ chức.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đồng Huy Cương phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song hậu quả chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình và cộng đồng.

Việt Nam xác định khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, gắn với chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ nạn nhân phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, bên cạnh các chính sách hỗ trợ nạn nhân và nỗ lực xử lý những khu vực ô nhiễm, Việt Nam cần tiếp tục huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế để giải quyết những hệ lụy kéo dài của chiến tranh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ cùng các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm trong xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ, phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu dẫn đề tại tọa đàm, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ, lưu ý rằng, Việt Nam vẫn phải đối mặt với ba hệ lụy nghiêm trọng của chiến tranh, gồm (1) bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại đe dọa tính mạng và sinh kế người dân; (2) gần nửa triệu hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, xác định danh tính và quy tập; (3) những di chứng kéo dài của chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường.

Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ cho rằng, khắc phục những hậu quả này đòi hỏi cam kết lâu dài cùng nguồn lực tương xứng về tài chính, công nghệ và chuyên môn, với các kết quả cụ thể, có thể đánh giá và duy trì bền vững.

Từ thực trạng trên, Đại sứ Bùi Thế Giang nhấn mạnh ba ưu tiên trong hợp tác quốc tế nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam, hướng tới khả năng chủ động giải quyết các vấn đề trong dài hạn.

Thứ hai, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục, dạy nghề và tạo sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam, ưu tiên người khuyết tật nặng và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, công nghệ và chuyên môn để xử lý triệt để các điểm nóng ô nhiễm dioxin, phục hồi môi trường, hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: Trung Anh)

Trình bày tổng quan về tác động của chất độc da cam/dioxin, Đại tá, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Trợ lý đối ngoại của Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), cho biết, khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học đã bị phun rải tại Việt Nam từ năm 1961-1971.

Hệ quả là khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường và hỗ trợ nạn nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, công tác xử lý đất ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng và sân bay A So đã hoàn thành. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.

Song song với đó, các chương trình chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và hỗ trợ sinh kế đang được triển khai cho hơn 40.000 người khuyết tật. Các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ về nhà ở.

Chị Vương Thị Quyên, nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chia sẻ câu chuyện và những di chứng kéo dài của chất độc da cam qua các thế hệ. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ phiên thảo luận tại tọa đàm, chị Vương Thị Quyên, nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ hai, hiện công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đã chia sẻ câu chuyện của bản thân về những di chứng chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ.

Sinh năm 1989 tại Quảng Trị, chị mắc các dị tật bẩm sinh, trong đó có u gù và cong vẹo cột sống, được xác định là di chứng chất độc da cam từ người cha từng chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ.

Vượt lên những khó khăn của bản thân, chị Vương Thị Quyên mong muốn đưa câu chuyện của mình và những nạn nhân chưa có cơ hội tự cất lên tiếng nói đến gần với cộng đồng quốc tế.

Gửi thông điệp tới thanh niên toàn cầu, chị kêu gọi phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và vai trò của đối ngoại nhân dân trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt thông qua các hoạt động chăm sóc y tế, xử lý ô nhiễm môi trường và tạo sinh kế bền vững.

Nhấn mạnh trách nhiệm chung trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chị Vương Thị Quyên khẳng định: “Công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam chính là lời khẳng định cho phẩm giá của nhân loại, rằng không một cuộc chiến tranh nào có quyền tước đi tương lai của các thế hệ mai sau!”.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu kết luận và thông qua Lời kêu gọi vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, kêu gọi chuyển sự cảm thông thành các chương trình hợp tác thiết thực, huy động nguồn lực bền vững để chăm sóc nạn nhân và khắc phục ô nhiễm dioxin.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đồng thời thông qua Lời kêu gọi vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hướng tới đồng bào trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế, chung tay cải thiện đời sống nạn nhân và khắc phục những hậu quả còn tồn đọng.

Đại biểu tìm hiểu những hình ảnh phản ánh hậu quả kéo dài của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ tọa đàm, triển lãm ảnh về thảm họa da cam tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Những hình ảnh được trưng bày phản ánh hậu quả dai dẳng của chất độc da cam/dioxin đối với con người và cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm chung tay hỗ trợ nạn nhân.