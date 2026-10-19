Chung tay ngăn tổn thương trên không gian mạng

Ngày 19/10, Công an TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm.

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Công Anh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; đại diện các đơn vị nghiệp vụ, sở, ngành cùng những người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Chương trình được livestream đến hơn 3.000 điểm trường thuộc các cấp học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Lễ phát động chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm.

Xây dựng môi trường mạng an toàn từ sự sẻ chia

Tiếp nối chiến dịch năm 2025 với thông điệp “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, chiến dịch năm nay nhấn mạnh vai trò của sự kết nối, tôn trọng khác biệt và đồng hành để hạn chế những tổn thương trên không gian mạng.

Theo ban tổ chức, an toàn trực tuyến không chỉ nằm ở việc nhận diện, phòng tránh nguy cơ mà còn thể hiện qua cách mỗi người giao tiếp, bình luận và chia sẻ thông tin.

Mỗi hành động thiếu cân nhắc đều có thể gây ảnh hưởng đến người khác, trong khi sự lắng nghe và hỗ trợ kịp thời có thể giúp người gặp khó khăn vượt qua áp lực.

Hơn 3.000 học sinh tham dự chương trình trực tiếp.

Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM cho biết, chiến dịch năm 2026 tiếp tục tập trung vào học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

“Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng việc chia sẻ, báo cáo những hành vi sai trái, gây tổn thương trên không gian mạng là quyền chính đáng, không phải điều đáng xấu hổ”, Thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh.

Theo đó, học sinh được hướng dẫn nhận diện rủi ro, biết cách dừng lại trước những tình huống nguy hiểm, báo cáo hành vi vi phạm và tìm đến người có thể hỗ trợ. Khi gặp vấn đề, các em có thể chia sẻ với gia đình, thầy cô, người thân hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Các em học sinh tham gia chương trình.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp tại trường học, chiến dịch còn được triển khai trên các nền tảng trực tuyến với sự tham gia của những người có ảnh hưởng.

Bộ cẩm nang “Không một mình – Kết nối an toàn” được phát hành trực tiếp và trực tuyến, cung cấp hướng dẫn dành cho trẻ em, phụ huynh và nhà trường.

Học sinh lên tiếng

Tại buổi phát động, các em học sinh chia sẻ những trải nghiệm về việc bị bình luận tiêu cực, miệt thị ngoại hình hoặc chế giễu trên mạng xã hội. Những lời nói tưởng chừng đơn giản có thể khiến người tiếp nhận buồn bã, tự ti, thậm chí ngại thể hiện bản thân trong các hoạt động trực tuyến.

Thu Hà, học sinh khối 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, em từng nhận những bình luận không hay về ngoại hình trên mạng xã hội. Trải nghiệm này khiến em buồn, tự ti và có lúc không muốn đăng hình ảnh hay chia sẻ thông tin vì sợ bị người khác chê bai.

“Qua chương trình hôm nay, em nhận ra rằng mình cần biết cách bảo vệ bản thân, lên tiếng khi bị bắt nạt và tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô”, Thu Hà chia sẻ.

Học sinh chia sẻ tại chương trình.

Cũng từ những trải nghiệm thực tế, em Phương Vy, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho rằng người dùng cần suy nghĩ thận trọng trước khi bình luận hoặc chia sẻ nội dung có thể làm tổn thương người khác.

“Mạng xã hội dù có tốt cách mấy nhưng nó vẫn là một con dao 2 lưỡi, em mong rằng các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi bình luận hay chia sẻ một nội dung nào đó làm cho người khác bị tổn thương bởi mỗi người đều có những điểm khác biệt riêng”, Phương Vy chia sẻ.

Những câu chuyện từ chính học sinh cho thấy bên cạnh việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ, giáo dục cách ứng xử văn minh và tôn trọng sự khác biệt cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế bắt nạt trực tuyến. Khi gặp tình huống bất lợi, học sinh cần được khuyến khích lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì âm thầm chịu đựng.

Các em học sinh hào hứng chụp hình cùng Á hậu Thúy Vân.

Sau lễ phát động, học sinh, giáo viên và đại biểu tham gia các trò chơi tìm hiểu kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; tham quan gian hàng triển lãm với thông điệp nói không với ma túy và trải nghiệm chụp ảnh, quay video 360 độ nhằm lan tỏa thông điệp chiến dịch.

Thông qua các hoạt động này, chiến dịch hướng đến xây dựng thói quen sử dụng mạng có trách nhiệm, giúp học sinh chủ động phòng tránh rủi ro và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi bị đe dọa, bắt nạt. Mỗi hành động tử tế, mỗi lần lên tiếng đúng lúc sẽ góp phần tạo nên môi trường số an toàn, nơi không ai phải đối diện với tổn thương một mình.