Chung tay mang niềm vui Trung thu đến trẻ em

Học sinh phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương biểu diễn văn nghệ tại chương trình Trung thu của trường.

Tiếng trống hội, tiếng nhạc rộn ràng cùng những màn múa lân khiến sân trường phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Bình Minh, Hà Nội trở nên náo nhiệt. Học sinh hào hứng theo dõi chương trình, lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, rồi cùng Chị Hằng, Chú Cuội tham gia các trò chơi, trả lời câu hỏi.

Tiết mục múa lân mở đầu chương trình khiến các học sinh vô cùng thích thú.

Chung niềm vui từ sân trường đến từng gia đình

Đằng sau niềm vui ấy là sự phối hợp của nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền và cộng đồng, cùng hướng tới một mùa Trung thu an toàn, tiết kiệm, thiết thực và để mọi trẻ em đều được quan tâm.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương Dương Thị Học, giáo dục trẻ không chỉ diễn ra qua những giờ học trên lớp mà còn được thực hiện thông qua các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, trong đó có Tết Trung thu. Đây là dịp để học sinh hiểu thêm về một nét đẹp truyền thống, đồng thời cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.

"Năm nay cũng là năm học đầu tiên sau khi phân hiệu Bích Hòa và Cự Khê hợp nhất thành Trường Tiểu học Hùng Vương. Nhà trường lựa chọn tổ chức một chương trình Trung thu chung tại sân trường, với các tiết mục văn nghệ, múa lân, trò chơi cùng Chị Hằng, Chú Cuội", Hiệu trưởng trường Hùng Vương cho biết.

Cô giáo Dương Thị Học, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Vương phát biểu tại buổi trung thu.

Điểm mới là thay vì để từng lớp tổ chức riêng, việc trao quà được thực hiện trong không khí chung. Theo cô Dương Thị Học, cách làm này vừa tạo sự gắn kết giữa học sinh các lớp, vừa giúp các em cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội.

Đặc biệt, nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh rà soát những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi hoặc thiếu thốn tình cảm để có sự động viên phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm nắm hoàn cảnh học sinh; nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ.

“Gia đình có thể đồng hành với nhà trường bằng nhiều hình thức, trong đó có hỗ trợ vật chất, nhưng cần tôn trọng vai trò định hướng giáo dục của nhà trường”, cô Học chia sẻ, đồng thời mong muốn phụ huynh và cộng đồng cùng góp sức xây dựng môi trường giáo dục tốt cho học sinh.

Học sinh thích thú giao lưu cùng ông Địa trong chương trình Trung thu.

Là Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh phân hiệu Bích Hòa, trường Tiểu học Hùng Vương, ông Nguyễn Đức Đỉnh cho rằng sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường có ý nghĩa quan trọng để các hoạt động dành cho học sinh đạt hiệu quả.

"Ngay từ đầu năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã xây dựng kế hoạch phối hợp. Khi nhà trường thông báo chương trình Trung thu, Ban đại diện phân công thành viên làm việc với đại diện của 27 lớp để triển khai công tác chuẩn bị", ông Đỉnh chia sẻ.

Theo ông Đỉnh, mục tiêu không phải tổ chức một chương trình thật hoành tráng, mà là tạo niềm vui lành mạnh cho học sinh nhưng không gây áp lực tài chính đối với phụ huynh. Vì vậy, việc chuẩn bị bánh, kẹo được cân đối vừa phải, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế những món ăn cầu kỳ, tốn kém.

Cách làm này, theo ông Đỉnh, giúp chi phí có thể giảm đáng kể so với những năm trước nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả của chương trình.

“Trung thu là Tết đoàn viên, vì vậy Ban đại diện cũng phối hợp nhà trường chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Từ danh sách nhà trường cung cấp, chúng tôi cũng triển khai tới các lớp tiếp tục rà soát để bổ sung những trường hợp cần được động viên. Năm nay Ban Đại diện phân hiệu Bích Hòa cũng dành 31 phần quà tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn", ông Đỉnh chia sẻ.

Lan tỏa yêu thương từ cộng đồng

Không chỉ có nhà trường và phụ huynh, nhiều cá nhân, tổ chức trong cộng đồng cũng góp phần mang Trung thu đến với những học sinh còn khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Đỉnh, Trưởng đại diện phân hiệu Bích Hòa trường Tiểu học Hùng Vương trao quà cho các con học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một giáo viên đã nghỉ hưu, nhiều năm tham gia Hội Cựu giáo chức, cho biết dù không còn công tác trong ngành giáo dục, bà vẫn giữ sự gắn bó với học sinh và đồng nghiệp.

Năm nay, gia đình bà tự mua và chuẩn bị khoảng 31 phần quà Trung thu dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm vở, bút và một số đồ dùng học tập.

Món quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của người từng đứng lớp đối với học sinh. Bà Hạnh cho rằng bản thân từng trải qua những năm tháng khó khăn nên càng thấu hiểu sự thiếu thốn của học sinh nghèo.

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn dành dụm từ khoản lương hưu cùng các con trong gia đình để sẻ chia, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư Đoàn xã Bình Minh, cho biết: Trước Trung thu, chính quyền địa phương đã triển khai kế hoạch tới các đơn vị, trường học, thôn và tổ dân phố; đồng thời hướng dẫn quan tâm, chăm lo cho trẻ em, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng chương trình, kịch bản, hướng dẫn tổ chức các trò chơi và hoạt động với Chị Hằng, Chú Cuội để các đơn vị vận dụng phù hợp. Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, các bộ phận chuyên môn cùng phối hợp rà soát trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, kết nối các nguồn lực xã hội.

Chính quyền xã Bình Minh dành tặng một phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại phân khu Bích Hòa trường Tiểu học Hùng Vương.

Nhiều phần quà như bánh Trung thu, đồ dùng học tập, xe đạp được vận động trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong học tập.

Từ một chương trình vui Trung thu, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Với trẻ em, điều đọng lại không chỉ là tiếng trống hội, những màn múa lân hay món quà nhỏ, mà còn là cảm nhận về sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia của những người chung quanh.