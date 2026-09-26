Chung tay mang niềm vui trung thu đến thiếu nhi

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung trao quà trung thu cho thiếu nhi xã Cẩm Mỹ.

Với mong muốn mọi thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một "mùa trăng" trọn vẹn, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang đến cho các em một mùa trung thu vui tươi, ấm áp…

Mùa trăng tròn ấm áp

Cha mất, mẹ bỏ đi, em Phạm Thành Danh (13 tuổi, đang sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố) ở với ông bà ngoại. Thành Danh vẫn hy vọng được ông bà ngoại yêu thương, chở che cho đến khi trưởng thành. Thế nhưng cách đây 2 năm, vì sức khỏe yếu, không còn khả năng chăm sóc Thành Danh, ông bà ngoại đành gửi em vào cơ sở bảo trợ xã hội tại xã Long Phước, sau này chuyển về sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố.

Em Thành Danh chia sẻ: Từ khi vào trung tâm, mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Trung thu, các em thường được tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ. ở đây, em có nhiều bạn bè và nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ mọi người. Đây cũng là động lực để em vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ ông bà, tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống.

May mắn hơn Thành Danh, em Trần Gia Huy, học sinh lớp 7/4, Trường THCS Chu Văn An (ở xã Cẩm Mỹ) năm nào cũng được đón mùa trung thu tròn đầy hạnh phúc. Gia Huy cho hay: Trung thu năm nào em cũng được vui chơi cùng các bạn, được tham gia rước đèn, xem múa lân, phá cỗ và nghe những câu chuyện thú vị về chú Cuội, chị Hằng. Năm nay, em còn được cùng bạn bè chơi nhà hơi, bóng rổ, ném vòng… “Em mong rằng không chỉ riêng chúng em mà tất cả các bạn nhỏ đều được đón một đêm trung thu thật vui, ấm áp và đầy yêu thương cạnh những người thân yêu” - Gia Huy bày tỏ.

17h, chương trình Đêm hội trăng rằm - Ánh trăng cổ tích tại Nhà Văn hóa dân tộc Chơ-ro (ở ấp Đức Thắng, xã La Ngà) mới diễn ra nhưng chị em Điểu Ngọc Như Hà (dân tộc Chơ-ro), học sinh lớp 7/2, Trường THCS Túc Trưng đã có mặt từ rất sớm. Háo hức chờ đợi hơn 2 giờ đồng hồ nhưng chương trình vừa bắt đầu thì trời đổ mưa, các hoạt động bất đắc dĩ phải dời vào bên trong khu vực gầm của Nhà Văn hóa dân tộc Chơ-ro.

Như Hà cho biết: Mặc dù diễn ra trong không gian chật hẹp nhưng các hoạt động: múa lân, văn nghệ, tặng quà vẫn thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Cá nhân em cảm thấy rất vui khi vừa được tham gia các trò chơi vừa được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và được tặng quà.

Thành quả của sự chung tay

Có được mùa trăng tròn ấm áp dành cho thiếu nhi là sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân mạnh thường quân. Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: Trung thu năm nay, tổ chức Đoàn, Hội, Đội thành phố triển khai chuỗi hoạt động chăm lo cho thiếu nhi tại nhiều địa bàn trên toàn thành phố, với phương châm đưa hoạt động và nguồn lực hướng mạnh về cơ sở, nhất là những nơi còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Đến nay, các chương trình đã được tổ chức tại nhiều địa bàn, trao hàng chục ngàn phần quà đến các em thiếu nhi.

“Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là số lượng phần quà, mà là làm sao để mỗi em thiếu nhi, dù ở trung tâm thành phố hay ở những địa bàn xa đều có cơ hội đón một mùa trung thu vui tươi và trọn vẹn. Vì vậy, bên cạnh bánh trung thu, sữa, lồng đèn và các phần quà thiết thực, các chương trình đều cố gắng tạo những không gian vui chơi, trải nghiệm phù hợp với các em như: trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ, hội thi lồng đèn, văn nghệ, giao lưu chú Cuội - chị Hằng, biểu diễn lân sư rồng… Một số địa phương còn có những hoạt động thiết thực khác như: trao học bổng Tiếp sức đến trường, gian hàng 0 đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…” - chị Nguyễn Trần Phương Hà chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, Thành đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với chính quyền, trường học tổ chức các sân chơi, tặng quà, góp phần mang đến cho các em niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Các em thiếu nhi xã La Ngà thích thú với màn múa lân.

Bí thư Đoàn xã La Ngà Trịnh Nguyễn Đan Trâm cho hay: Ngoài Đêm hội trăng rằm - Ánh trăng cổ tích do Đoàn xã phối hợp tổ chức, Đoàn xã còn phối hợp với các chi đoàn tổ chức hoạt động trung thu tại từng ấp. Bên cạnh những hoạt động truyền thống, trao tặng quà, các đơn vị còn tổ chức thêm nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu vui tươi, trọn vẹn.

Cùng với tổ chức Đoàn, Hội, Đội, dịp Tết Trung thu năm nay còn có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Nguyễn Đức Tiến cho biết: Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức 2 đêm hội dành cho các em thiếu nhi. Ngoài các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ, xem múa lân, văn nghệ, Ban tổ chức đã trao tặng khoảng 2,5 ngàn phần quà cho các em thiếu nhi. Đồng thời, UBND xã cũng chỉ đạo các trường học tổ chức trung thu nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều có Tết Trung thu.

Theo thông tin từ Thành đoàn, Tết Trung thu năm nay, ngoài các hoạt động dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đã dành tặng 300 phần quà cho các em thiếu nhi vùng còn khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.