Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân với chủ đề “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”.

Với mục đích phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm 2026, Lễ ra quân được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, kết nối trực tuyến đến các bưu điện trung tâm trên địa bàn Hà Nội.

Phối hợp đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Việt Nam, các chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong đời sống.

Thông qua mạng lưới bưu điện rộng khắp, hàng triệu người dân, đặc biệt là người lao động tự do, tiểu thương và các nhóm đối tượng khác, đã được tiếp cận thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo điều kiện để người lao động tích lũy thời gian đóng, hướng tới hưởng lương hưu khi đủ điều kiện; chính sách bảo hiểm y tế giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Qua đó, các chính sách góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội bền vững, giảm áp lực tài chính khi phát sinh rủi ro và lan tỏa tinh thần “mỗi người tham gia-cả cộng đồng được bảo vệ”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho hiệu quả của chủ trương mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam trong việc phối hợp đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Ông Phan Thảo Nguyên, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát biểu tại chương trinh. (Ảnh BTC)

Ông Phan Thảo Nguyên, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện Việt Nam đã luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; góp phần mở rộng diện bao phủ, đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân, đặc biệt là lao động tự do, tiểu thương, người lao động khu vực phi chính thức và những người chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đến tháng 10/2026, thông qua hệ thống Bưu điện Việt Nam, toàn quốc đã phát triển, duy trì gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Riêng 8 bưu điện trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát triển, duy trì hơn 105.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, cũng phải nhìn nhận rằng, dư địa phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại Hà Nội vẫn còn lớn, nhất là trong nhóm lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lễ ra quân hôm nay thể hiện quyết tâm chung của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện Việt Nam trong việc đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm 2026.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu ngày ra quân và phấn đấu cả năm 2026 phát triển hơn 110.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 1,36 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng qua mạng lưới bưu điện trên địa bàn Hà Nội, các cán bộ, nhân viên và lực lượng đại lý/cộng tác viên tập trung triển khai quyết liệt, tạo kết quả thực chất ngay từ ngày hôm nay.

Đến tháng 10/2026, thông qua hệ thống Bưu điện Việt Nam, toàn quốc đã phát triển, duy trì gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Riêng 8 bưu điện trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát triển, duy trì hơn 105.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng.

Đại diện lãnh đạo VNPost mong muốn Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam, chỉ đạo, hỗ trợ bảo hiểm xã hội cơ sở trong công tác phối hợp địa bàn, rà soát dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ và phát triển người tham gia.

Với sự đồng hành của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, chính quyền địa phương và quyết tâm của hai hệ thống, đợt ra quân sẽ tạo chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2026.

Từ vai trò là “cánh tay nối dài” của hệ thống bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường vận động tái tục hằng tháng, hằng năm, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Đồng thời, Bưu điện Việt Nam chú trọng ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ, triển khai ứng dụng VNPost-SSM và hệ thống biên lai điện tử phục vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn mạng lưới; từng bước tăng cường kết nối với các hệ thống công nghệ của hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu người tham gia.

Quyết tâm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,bảo hiểm y tế tự đóng

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế để hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách. Để hướng tới mục tiêu trên, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động đã được ban hành. Trên địa bàn Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân xã phường, xã, và chính quyền địa phương trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bà Liên chia sẻ, thời gian qua, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoặc chưa có điều kiện để tham gia, tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cơ quan tổ chức thực hiện phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức tuyên truyền, vận động, để mỗi người dân, mỗi gia đình đều hiểu và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng.

Là hoạt động phối hợp thường niên giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện Việt Nam, lễ ra quân hôm nay được triển khai đồng loạt trên khắp các phường/xã thuộc thành phố Hà Nội với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng giúp nhân dân hiểu rõ bản chất nhân văn, lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng.

Vào ngày ra quân, toàn thành phố phấn đấu đạt 6.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng, trong đó giao mỗi nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, Bưu điện Trung tâm, phát triển mới tối thiểu 1 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 2 người mới tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trong tháng 10 và quý IV/2026; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an sinh xã hội năm 2026 mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Để lễ ra quân đạt kết quả cao nhất, bà Liên đề nghị các bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với Bưu điện trung tâm, chính quyền phường/xã, tổ dân phố, duy trì công tác theo dõi, hỗ trợ, đảm bảo quy trình thủ tục đóng nộp và cấp sổ, cấp thẻ điện tử cho người dân nhanh chóng, thuận tiện nhất. Các tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội và Bưu điện phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tụy, tích cực chủ động tiếp cận, lắng nghe, tư vấn tận tình, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và tự nguyện gia nhập hệ thống an sinh.