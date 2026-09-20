Chung tay làm sạch biển Mũi Né trong mùa rác đại dương

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh một số bãi biển Mũi Né xuất hiện lượng lớn rác thải từ biển trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch.

Tình trạng rác thải từ biển trôi dạt vào bờ biển Mũi Né (Lâm Đồng) là hiện tượng xảy ra hằng năm, thường rơi vào thời điểm gió Tây Nam hoạt động mạnh.

Tại khu vực bờ biển Tổ dân phố 6, hơn 100 đoàn viên, thanh niên và các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mũi Né, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Trung đoàn 915, Trung đoàn 920 cùng người dân địa phương đã tranh thủ nước rút, nhanh chóng tiến hành thu gom rác thải đại dương trôi dạt, trả lại bãi biển xanh sạch.

Trước đó, tại khu vực bờ kè thuộc Tổ dân phố 8, Ban điều hành Tổ dân phố 8 cũng đã huy động các lực lượng chung tay hành động vì môi trường trước bối cảnh rác thải đại dương xuất hiện nhiều tại các bãi biển trong khu vực. Điều đặc biệt, hoạt động này có sự tham gia nhiệt tình của đông đảo du khách, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Mũi Né.

Rác thường trôi và tấp vào những nơi địa hình giữ rác, gây mất mỹ quan và ô nhiễm.

Theo ghi nhận của phóng viên, khối lượng rác dạt vào bờ rất lớn, trong đó có nhiều cành cây, mảnh gỗ, thùng xốp, ngư lưới cụ, ly, chén nhựa dùng một lần, túi ni long, quần áo cũ và nhiều loại rác thải khác. Sau nhiều giờ làm việc, một khối lượng lớn rác đại dương được thu gom, phân loại, cho vào các bao tải lớn rồi vận chuyển lên xe chuyên dụng đưa đi xử lý. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng được ưu tiên làm sạch, từng bước trả lại cảnh quan cho bãi biển.

Ông Nguyễn Ngọc Dân, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 cho biết: Hoạt động chung tay của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển không chỉ thu gom, xử lý lượng rác trôi dạt mà còn nâng cao ý thức của người dân, du khách trong việc hạn chế xả rác thải ra môi trường.Nhiều người dân ở các khu vực khác và du khách, cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Mũi Né cùng xắn tay áo, nhặt từng chai nhựa, mảnh lưới, bao bì và gom vào các bao tải. Cô Trần Thị Hạnh, người dân Tổ dân phố 2, phường Mũi Né cho biết: Mỗi sáng, sau mỗi buổi tập thể dục dưỡng sinh, nhóm đều dành thời gian quét dọn, thu gom rác dọc bờ kè. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày qua, khi lượng lớn rác thải đại dương liên tục dạt vào bờ quá lớn, dù nhóm vẫn tổ chức dọn dẹp nhưng không thể xử lý hết.

Rác từ biển trôi dạt vào bờ, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch tại một số bãi biển ở Mũi Né (Lâm Đồng). Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Chị Maria (Canada) chia sẻ: Chúng tôi sống ở Mũi Né nhiều năm qua vì chúng tôi yêu biển, yêu môi trường và không khí tại đây. Khi nhìn những bãi biển tuyệt đẹp bị rác đe dọa, chúng tôi không thể ngồi yên. Theo lời kêu gọi của nhóm cộng đồng, chúng tôi tham gia với hy vọng mỗi người chỉ cần góp một chút công sức thì bãi biển sẽ sạch hơn, qua đó góp phần giữ gìn không gian để mọi người cùng tận hưởng.

Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải đại dương trôi dạt vào bờ là hiện tượng xảy ra hằng năm tại Mũi Né, thường rơi vào thời điểm gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ tháng 6 đến tháng 10. Năm nay, rác bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 2 tuần. Rác thường tập trung tại một số đoạn bờ biển, góc khuất hoặc khu vực có địa hình dễ giữ rác. Đây là tình trạng có tính chất thời vụ, chịu tác động lớn từ điều kiện tự nhiên và nguồn rác trôi nổi trên biển.

Theo UBND phường Mũi Né, địa phương thường xuyên tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhất là vào mùa rác thải đại dương. Phường đã huy động các phương tiện xe múc cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương thu gom, vận chuyển rác, góp phần cải thiện khu vực bờ biển Làng Chài Mũi Né và một số khu vực rác tập kết nhiều.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ góp phần xử lý rác thời vụ mà còn nâng cao ý thức của người dân, du khách trong bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng tần suất thu gom tại các khu vực thường xuyên có rác đại dương dạt vào; bố trí lực lượng, phương tiện xử lý trong mùa cao điểm. Đồng thời, phường nghiên cứu các giải pháp thu gom, sàng lọc rác bãi biển; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường ven biển; gắn với việc nâng cao ý thức cộng đồng và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Mũi Né ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân và giữ gìn hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong lòng du khách.

Với Mũi Né, những bãi biển trong xanh, cát trắng phau không chỉ là không gian sinh hoạt của người dân mà còn là tài nguyên quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến nổi tiếng.

Rác được thu gom, phân loại, cho vào các bao tải lớn rồi vận chuyển lên xe chuyên dụng đưa đi xử lý.

Bên cạnh các chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường; chương trình ra quân, tổ chức thu gom rác thải định kỳ, thường xuyên, chính quyền địa phương khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, người dân sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm từ nhựa, ni lông như ống hút tre, ly giấy, túi giấy…

Ngư dân và chủ tàu thuyền không xả rác bừa bãi, vứt ngư lưới cụ hỏng, dây thừng, phao xốp, chai lọ, rác sinh hoạt xuống biển trong suốt quá trình đánh bắt và neo đậu; thu gom rác trên tàu mang về bờ xử lý sau mỗi chuyến hải trình. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, đặc biệt là môi trường biển.