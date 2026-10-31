Chung tay làm đẹp phố hoa từ những điều bình dị

Các địa phương khu vực trung tâm Lâm Đồng tập trung chỉnh trang những tuyến đường, khu vực công cộng, xây dựng thêm các không gian hoa phù hợp với cảnh quan đô thị. Ảnh tư liệu

Mỗi người dân góp một sắc hoa

Có những vẻ đẹp không cần ánh đèn sân khấu, cũng chẳng đợi mùa lễ hội mới hiện hữu. Đó là sắc hoa trước hiên nhà, hàng cây được chăm chút bên con dốc nhỏ, con đường sạch sẽ mỗi sáng hay hình ảnh người dân tự tay quét dọn, giữ gìn khoảng sân chung. Những điều bình dị ấy góp phần làm nên nét duyên riêng của Đà Lạt - nơi thiên nhiên, kiến trúc và nếp sống con người hòa quyện trong sự dịu dàng, thanh lịch.

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt 2026, công tác chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc cây xanh, trồng hoa và vệ sinh môi trường được triển khai tại các khu dân cư, tuyến đường, không gian công cộng.

Vẻ đẹp hiện diện từ khu trung tâm đến từng con hẻm, từ những khu dân cư đông đúc đến vùng ven; không chỉ trong những ngày có lễ hội mà cả khi không có du khách ngắm nhìn. Người Đà Lạt vốn yêu hoa, trân trọng, giữ gìn và chăm sóc hoa, cây xanh mỗi ngày.

Tại các phường trung tâm Đà Lạt nói chung, phường Lâm Viên - Đà Lạt nói riêng, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Từ vận động người dân chăm sóc cây xanh, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường đến xây dựng cảnh quan khu dân cư, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu chung: tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Tuổi trẻ phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Bà Trần Thùy Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết: Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng mà còn là cơ hội để mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ cảnh quan và môi trường sống. Phường mong muốn các tổ dân phố, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị cùng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; từ trồng, chăm sóc hoa, giữ gìn vệ sinh đến xây dựng nếp sống văn minh. Điều quan trọng là phong trào không dừng lại ở thời điểm lễ hội mà trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng phường Lâm Viên - Đà Lạt ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Sắc hoa nở từ lòng dân

Ở tổ dân phố Nguyên Tử Lực 1, tinh thần hướng về Festival Hoa Đà Lạt 2026 được vun đắp từ chính những việc làm bình dị. Sau khi phát động phong trào Nhà nhà trồng hoa, Ban Công tác Mặt trận đã đến từng hộ vận động người dân chung tay đầu tư, đặt hơn 30 chậu hoa dọc hai bên đường dẫn vào hội trường tổ dân phố.

Từ đây, những con đường quen thuộc dần khoác lên diện mạo mới. Trước mỗi ngôi nhà, những giỏ hoa được treo ngay ngắn, khoe sắc trong nắng gió cao nguyên, góp thêm nét duyên cho khu dân cư.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng chậu hoa mà còn ở sự chăm chút đều đặn của người dân. Hằng ngày, bà con tự tay tưới nước, bón phân, theo dõi từng chậu hoa; cùng nhau giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp. Những công việc nhỏ được duy trì bằng sự tự giác đã biến phong trào thành nếp sinh hoạt cộng đồng.

Những tuyến đường hoa trang trí quanh khu Hoà Bình Đà Lạt đều mang nét đẹp nghệ thuật khiến du khách yêu thích.

Bà Hồ Thị Xuân Hương - Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nguyên Tử Lực 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, Ban Công tác Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trồng, chăm sóc hoa và cây xanh. “Đáng quý là người dân không chỉ góp kinh phí mà còn tự giác chăm sóc, tưới nước, bón phân hằng ngày để hoa luôn tươi tốt”, bà Hương chia sẻ.

Tinh thần ấy còn lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị và cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Công đoàn Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã đặt 7 chậu hoa đẹp, góp thêm sắc màu cho tuyến đường. Các cơ sở tôn giáo như nhà chùa, nhà thờ Thiện Lâm cũng vận động Phật tử, giáo dân tham gia trồng hoa, cây xanh, chung tay tôn tạo cảnh quan.

Từ những hộ gia đình, đoàn viên công đoàn đến Phật tử, giáo dân, tất cả cùng gặp nhau ở mong muốn giản dị: làm cho nơi mình sinh sống xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

Trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng đẹp hơn mỗi ngày khi bồn hoa, khuôn viên luôn được chăm sóc hàng ngày, thiết thực hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2026.

Để mùa hoa còn lại sau mùa hội

Trong một đô thị du lịch, người dân không chỉ là chủ thể gìn giữ cảnh quan mà còn trực tiếp tạo nên ấn tượng của du khách. Một lời chỉ dẫn tận tình, thái độ niềm nở, sự trung thực trong kinh doanh, ý thức giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi công cộng có thể để lại dấu ấn sâu sắc không kém những vườn hoa đẹp.

Vì vậy, làm đẹp Đà Lạt không phải nhiệm vụ riêng của ngành du lịch hay lực lượng chỉnh trang đô thị. Đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị và tổ chức cộng đồng tại Đà Lạt nói riêng và lan tỏa đến toàn tỉnh Lâm Đồng.

Mọi góc phố, con hẻm Đà Lạt đều được người dân trồng, chăm sóc hoa, cây xanh làm đẹp thành phố mỗi ngày để Đà Lạt luôn xứng đáng là thành phố Festival hoa.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 sẽ mang đến những không gian rực rỡ sắc hoa. Nhưng ngay từ những con đường nhỏ, một mùa hoa đã bắt đầu bằng sự đồng thuận, những bàn tay cần mẫn và tình yêu dành cho nơi mình đang sống.

Mỗi người góp một bàn tay, một hành động đẹp, khu dân cư cùng gìn giữ một khoảng xanh - đô thị sẽ được làm đẹp từ chính những điều bình dị nhất. Để khi mùa hội khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh bên hoa, mà còn là một Đà Lạt xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn; nơi người dân tự hào khi sống, du khách lưu luyến khi rời xa và ai cũng mong muốn trở lại.