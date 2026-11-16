Chung tay kể câu chuyện về bản sắc và cội nguồn Việt

Với người Việt ở nước ngoài, gìn giữ tiếng nói, văn hóa và tình cảm với quê hương luôn là câu chuyện được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Đây cũng là hướng tiếp cận của dự án nghệ thuật “Hành trình tìm nguồn cội” (Beyond the Broken Bridge) do Cinexia Productions (Đức) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Từ những câu chuyện của cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về bản sắc văn hóa, tình thân và mối liên hệ giữa mỗi người với quê hương, cội nguồn.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (giữa) bày tỏ kỳ vọng dự án có thể góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, đang vươn mình phát triển tới bạn bè quốc tế

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, câu chuyện của tác phẩm thể hiện hành trình tìm về nguồn cội của kiều bào, đồng thời phản ánh tình cảm luôn hướng về quê hương của người Việt ở nước ngoài. Qua đó, dự án có thể góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, đang vươn mình phát triển tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cũng đánh giá cao ý nghĩa của dự án trong việc giới thiệu cộng đồng người Việt ở nước ngoài với bản sắc và văn hóa riêng, không bị hòa tan trong môi trường sống mới. Theo ông, những câu chuyện về nghị lực vượt qua khó khăn, đóng góp cho xã hội sở tại, xây dựng cộng đồng và bảo tồn các giá trị truyền thống có ý nghĩa trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, du lịch, con người và cảnh quan Việt Nam đến khán giả Đức, châu Âu.

NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn dự án

Ở góc độ văn hóa, PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn quản lý của dự án cho rằng nguồn cội là giá trị thiêng liêng trong tâm thức mỗi người Việt. Dù sinh sống ở đâu, thành công đến mức nào, mỗi người vẫn luôn có một nơi để nhớ, một gia đình để thương và một quê hương để trở về. Theo ông, từ câu chuyện một người con trở về Việt Nam tìm nguồn cội, tác phẩm có cơ hội chạm đến những tình cảm sâu sắc, những giá trị gần gũi nhưng bền vững như tình mẫu tử, tình yêu quê hương và khát vọng tìm lại sự gắn bó với bản sắc của mình. PGS.TS Nguyễn Lân Trung cũng nhấn mạnh ý nghĩa kết nối giữa người Việt trong nước và nước ngoài, đặc biệt là việc khơi dậy ở thế hệ trẻ tình yêu tiếng Việt, văn hóa Việt và sự trân trọng những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ

Để tạo cơ sở cho quá trình triển khai dự án tại Việt Nam và châu Âu, đơn vị sản xuất đã xây dựng ba hội đồng gồm: Hội đồng Cố vấn quản lý, Hội đồng Cố vấn chuyên môn và Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Âu, với tổng cộng 29 thành viên. Tham gia các hội đồng này là nhiều nhà ngoại giao, nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ và đại diện doanh nghiệp, đảm nhiệm những vai trò tư vấn, hỗ trợ nghệ thuật và kết nối đối tác.

NSND Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn, cố vấn âm nhạc của dự án

Trong đó, Hội đồng Cố vấn quản lý do PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức; NSND Vũ Ngoạn Hợp và nhiều nhà quản lý, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ở lĩnh vực nghệ thuật, Hội đồng Cố vấn chuyên môn quy tụ nhiều tên tuổi như: NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Chủ tịch Hội đồng; NSND Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng, cố vấn âm nhạc...cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông.

Đại diện êkíp sản xuất cho biết, dự án có sự tham gia của đội ngũ sáng tạo đến từ Việt Nam và Đức. Trong đó, đạo diễn Kristina Schippling là nhà làm phim người Đức được biết đến với hàng loạt giải thưởng điện ảnh quốc tế; ông Aaron Le, nhà sản xuất, đồng sáng lập Cinexia Productions, đồng thời đảm nhận vai nam chính.

Êkip sản xuất dự án tại vòng chung kết tuyển chọn diễn viên diễn ra tại Hà Nội

Cùng với việc xây dựng đội ngũ chuyên môn, vòng chung kết tuyển chọn diễn viên của dự án vừa diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 30 thí sinh. Các ứng viên có cơ hội diễn đối cảnh trực tiếp với Aaron Le, qua đó thể hiện khả năng nhập vai, tương tác với bạn diễn và mức độ phù hợp với nhân vật. Kết quả phân vai chính thức sẽ được đơn vị thực hiện thông báo sau khi hoàn tất quá trình đánh giá và phê duyệt.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến ghi hình tại Việt Nam trong tháng 11 và 12/2026 tại nhiều địa điểm gồm: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng (Mũi Né) và Vĩnh Long (Cồn Chim). Bên cạnh câu chuyện về cộng đồng người Việt xa xứ, việc lựa chọn nhiều địa phương làm bối cảnh cũng hướng tới giới thiệu cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam tới khán giả quốc tế. Phim dự kiến hoàn thiện hậu kỳ trong năm 2027 trước khi hướng tới các Liên hoan phim quốc tế và phát hành rộng rãi.

Sự tham gia của các nhà ngoại giao, trí thức, nghệ sĩ và chuyên gia ở nhiều lĩnh vực cho thấy nỗ lực kết nối nhiều nguồn lực cho một câu chuyện văn hóa có tính cộng đồng. Từ hành trình tìm về cội nguồn của những người Việt xa quê, dự án đặt kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.