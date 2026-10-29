Chung tay hưởng ứng chương trình “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2026

Thông qua chương trình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cùng các hoạt động an sinh xã hội. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp người nghèo và các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống và hòa nhập cộng đồng.

Vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2025 - Ảnh BTC

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, nổi bật trong công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong giai đoạn 2024 - 2026, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 - Ảnh BTC

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững. Song hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các nhóm yếu thế, nhằm thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, chăm lo cho người nghèo không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự sẻ chia, đồng hành của toàn xã hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm động lực và nguồn lực để đất nước phát triển bền vững.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế để người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững; đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình - Ảnh BTC

Nhân dịp phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái bằng những hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện và khả năng của mình; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam vận động.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ nhất, mỗi căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi suất học bổng được trao tặng hay mỗi sinh kế được hỗ trợ đều góp phần thắp sáng niềm tin, tiếp thêm động lực để người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên trong tương lai. Với tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào, toàn xã hội sẽ tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội để mọi người cùng phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.