Chung tay hỗ trợ 22 triệu đồng cho bệnh nhân mất ví tại Bệnh viện Ung bướu

Niềm vui đến với bệnh nhân Nguyễn Đức Thuyết.

Được biết, trước đó, vào ngày 24-9, trong lúc đi ăn sáng tại khu vực trước cổng bệnh viện, ông Thuyết không may đánh rơi một chiếc ví, bên trong có giấy tờ tùy thân và 10,5 triệu đồng, số tiền gia đình mang theo để trang trải chi phí điều trị. Sau khi nắm được sự việc, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã liên hệ với bệnh nhân và gia đình, đồng thời kết nối sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Với số tiền hỗ trợ đã nhận được, Bệnh viện Ung bướu thông báo tạm ngừng kết nối hỗ trợ đối với hoàn cảnh của ông Nguyễn Đức Thuyết để sự quan tâm của cộng đồng có thể tiếp tục được dành cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại bệnh viện.