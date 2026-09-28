Chung tay gỡ khó mặt bằng dự án đường ven biển

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến các hộ gia đình ở xã An Phú vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với mục tiêu phấn đấu thi công hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (giai đoạn 2) trong năm 2026, nhiều tuần qua, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, nhân viên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các lực lượng xã Ân Phú và Đông Sơn trực tiếp đến từng hộ gia đình nằm trong vùng dự án tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án.

Đồng thời, giải thích cặn kẽ chính sách bồi thường, tái định cư đã được cơ quan chức năng vận dụng cơ chế, chính sách tốt nhất để người dân hiểu và đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau khi vận động, nhiều hộ dân ở xã An Phú đã đồng thuận tháo dỡ nhà ở, bàn giao mặt bằng dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với sự kiên trì vận động của cả hệ thống chính trị, nhiều hộ dân ở thôn Hiền Lương, xã An Phú đã đồng thuận tháo dỡ công trình nhà ở, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án. Nhờ được các lực lượng tham gia hỗ trợ nên việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây cối diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Ông Phạm Kiếm, người dân thôn Hiền Lương, xã An Phú thổ lộ, nhường nhà cửa, vườn tược đã gắn bó từ bao đời nay để di dời đến nơi ở mới, người dân đều luyến tiếc. Tuy nhiên, sau khi được vận động, tuyên truyền, hiểu rõ tầm quan trọng, lợi ích lâu dài của dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh kết nối giao thông các địa phương phía đông, tạo thuận lợi việc đi lại, giao thương hàng hóa nên người dân cùng chia sẻ, đồng hành với chủ trương chung của tỉnh.

Vận động người dân xã Đông Sơn nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công dự án Dung Quất-Sa Huỳnh bảo đảm theo kế hoạch. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Chia sẻ suy nghĩ sau khi nhường đất cho dự án, ông Lê Thanh Nhân, người dân thôn Hiền Lương, xã An Phú bộc bạch: “Đối với gia đình tôi hết sức ủng hộ triển khai dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh nên xung phong nhận tiền đền bù. Không chỉ gia đình tôi mà bà con xung quanh đây cũng vậy. Mọi người mong muốn khi di dời đến nơi tái định cư mới, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt như điện, nước để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài”.

Theo ông Phạm Quốc Toản, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, gần 1 tháng qua, thông qua tuyên truyền, vận động, trên đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (giai đoạn 2) đã có thêm 27 hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tập trung lập phương án bồi thường cho 63 hộ còn lại với chiều dài 800m, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để sớm hoàn thiện toàn bộ mặt bằng cho dự án.

“Song song với công tác tuyên truyền người dân sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công có mặt bằng đến đâu phải huy động phương tiện, nhân lực thi công đến đó để đẩy nhanh tiến độ thi công trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2026 như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh”, ông Phạm Quốc Toản cho biết.

Đơn vị thi công tiếp cận mặt bằng ngay sau khi người dân bàn giao. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với xã An Phú, chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan cũng đang nỗ lực vận động người dân xã Đông Sơn bàn giao mặt bằng nút giao giữa đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (giai đoạn 2B) và Quốc lộ 24B. Trong đó, mục tiêu trước mắt là hoàn thành giải phóng 2km để sớm đưa mặt bằng vào thi công.

Theo ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng dự án) cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Về phía Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cán bộ, viên chức áp dụng toàn bộ cơ chế, chính sách có lợi nhất nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, phối hợp chủ đầu tư, địa phương xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án, chi trả tiền cho nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công đúng tiến độ.

Nhà thầu thi công cuốn chiếu tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Đối với dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đi qua 2 xã An Phú và Đông Sơn, qua vận động, giải thích có nhiều hộ gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chịu nhận tiền. Do vậy, các đơn vị liên quan tiếp tục kiên trì vận động để bà con nhận tiền, bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ tốt nhất theo kế hoạch tỉnh chỉ đạo”, ông Phạm Xuân Vinh chia sẻ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để thi công cuốn chiếu tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh (giai đoạn 2) vào cuối năm 2026.

Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, với tổng chiều dài hơn 109km. Đây là tuyến đường chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo sự liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ ven biển.