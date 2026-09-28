Chung tay giúp ông Triệu Tiến Hào vượt qua bạo bệnh

Thời gian gần đây, bệnh trở nặng, ông phải nhiều lần đến bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện huyện với chi phí ngày càng lớn.

Theo gia đình, cứ khoảng 3 ngày, tiền thuốc của ông Hào lên tới 4 triệu đồng. Đến nay, số tiền chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, vợ ông cũng mắc bệnh tiểu đường biến chứng, chân yếu, đi lại khó khăn và phải dùng thuốc thường xuyên.

Ông Triệu Tiến Hào đang điều trị bệnh hở van tim trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Gia đình ông Hào có 3 người con. Hai con gái đã lập gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các con ông Hào đều cố gắng chăm lo cho bố, song với thu nhập ít ỏi không đủ trang trải, chi phí điều trị ngày càng lớn, gia đình cũng xoay xở vay mượn khắp nơi, nay đã khánh kiệt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Vì Dương Thị Quỳnh cho biết, thời gian qua, tập thể, cá nhân trên địa bàn đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ gia đình ông Hào. Tuy nhiên, bệnh tình kéo dài, chi phí chữa bệnh lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và bạn đọc, giúp ông Hào có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về bà Dương Thị Quỳnh, điện thoại 0378222291; Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Vì, số tài khoản 2210201018630, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Ba Vì; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số tài khoản 118000001371, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.