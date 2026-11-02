Chung tay giúp người nghèo vùng ATK an cư

Ở vùng An toàn khu (ATK) Định Hóa, khó khăn ấy đang được chia sẻ bằng những ngày công do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động cùng sự chung tay của họ hàng, làng xóm. Đến nay, cả 40 hộ tại 2 xã Phượng Tiến và Bình Yên đã khởi công làm nhà, nhiều ngôi nhà đã hoàn thành.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nông Thị Cái, thôn Làng Tổ, xã Phượng Tiến, đang được hoàn thiện.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nông Thị Cái, ở xóm Làng Tổ, xã Phượng Tiến, đã xây xong phần tường, đang chờ làm nền và lợp mái. Trước đây, gia đình bà sống trong căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa to, bà không dám ở nhà mà phải đi nơi khác tránh trú. Vợ chồng bà đều đã cao tuổi, thu nhập chỉ trông vào 4 sào ruộng.

Bà Cái chia sẻ: Gia đình được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới, tôi mừng lắm, rất cảm ơn Nhà nước và chính quyền địa phương.

Gia đình bà Cái là một trong 23 hộ của xã Phượng Tiến thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay. Tại xã Bình Yên có 17 hộ, trong đó 15 hộ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, 2 hộ còn lại được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 80 triệu đồng đối với mỗi nhà xây mới và 40 triệu đồng đối với mỗi nhà sửa chữa.

Tuy nhiên, ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước, lo phần kinh phí còn lại với nhiều gia đình vẫn không đơn giản. Ông Lương Trung Kiên, Trưởng xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến, cho biết: Nhiều hộ còn thiếu kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn. Ngay khi có quyết định hỗ trợ, tôi đã phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên, anh em trong xóm đến giúp các gia đình tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị khởi công.

Việc vận động người dân góp ngày công cũng được triển khai rộng rãi tại xã Phượng Tiến. Đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Mặt trận Tổ quốc xã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân góp ngày công giúp các hộ làm nhà. Các phòng chuyên môn của xã hướng dẫn các gia đình thực hiện thủ tục đất đai, hồ sơ xây dựng. Tất cả nhằm góp phần giúp các hộ khó khăn về nhà ở được an cư.

Bà con họ hàng hỗ trợ gia đình ông Hà Văn Quân, thôn Thanh Xuân, xã Bình Yên, làm nhà mới.

Ở xã Bình Yên, niềm vui có nhà mới đã đến với một số gia đình khi những công trình đầu tiên hoàn thành, trong đó có gia đình bà Ma Thị Thon, ở xóm Trung Lương. Bà Thon tuổi cao, trong khi con trai thường xuyên đau ốm, nên gia đình khó lo phần kinh phí đối ứng ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nhà mới. Khó khăn ấy được anh em, họ hàng chia sẻ bằng gần 200 ngày công, từ san lấp mặt bằng, xây nhà, lợp mái đến làm sân.

Bà Thon chia sẻ: Anh em, họ hàng giúp cả tinh thần lẫn ngày công, nhờ vậy gia đình tôi mới làm xong được ngôi nhà có mái ấm trọn vẹn.

Đồng chí Ma Đình Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Yên, cho biết: Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhất là vận động những hộ khá giả cùng hỗ trợ; chỉ đạo các xóm, các chi hội đoàn thể góp ngày công cùng những hộ khó khăn dựng nhà.

Ở vùng ATK năm xưa, nơi Nhân dân từng góp sức bảo vệ các cơ quan đầu não kháng chiến, tinh thần đoàn kết, tương trợ vẫn được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

Những ngày công của họ hàng, làng xóm cùng nguồn hỗ trợ của Nhà nước đang giúp các gia đình khó khăn có được mái nhà vững chắc, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế.