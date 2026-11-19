Đại diện Đảng ủy, chính quyền, MTTQ xã Mường Nhé trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Chang A Sang, bản Nậm Pố 3.

Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm, sẻ áo”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm lo người nghèo. Hoạt động vận động Quỹ Vì người nghèo được triển khai gắn với chương trình an sinh xã hội, hướng sự hỗ trợ tới các hoàn cảnh thực sự khó khăn, những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong những năm qua đã góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác giảm nghèo của tỉnh. Thống kê từ 9/2025 - 8/2026, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ hơn 18 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động được và nguồn quỹ còn dư, Ban vận động Quỹ các cấp đã phân bổ và triển khai hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn tỉnh hiện có trên 25.000 hộ nghèo, 18.748 hộ cận nghèo; trên 7.200 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó gần 6.000 hộ cần xây dựng nhà mới, hơn 1.200 hộ cần sửa chữa. Bởi vậy, mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, tinh thần hưởng ứng đã nhanh chóng lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư toàn tỉnh. Đến 17 giờ ngày 13/11, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của 86 tập thể và 90 cá nhân, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng đối với công tác chăm lo người nghèo, tạo thêm nguồn lực để Mặt trận các cấp triển khai những hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là tại địa bàn biên giới. Theo Kế hoạch số 131/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã biên giới năm 2027 (đợt 1), tỉnh dự kiến hỗ trợ xây mới 100 căn nhà tại 15 xã biên giới, với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo có nơi ở an toàn, ổn định; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và cộng đồng đối với đời sống nhân dân khu vực biên giới. Hiệu quả của sự chung tay ấy được thể hiện rõ qua những mái nhà đã hoàn thành, bàn giao tại cơ sở.

Nằm trên địa bàn biên giới, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã rà soát, thống nhất hỗ trợ xây mới nhà ở cho 9 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Để các gia đình sớm có nơi ở ổn định, nhất là trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khẩn trương phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tại địa phương thành lập tổ công tác, thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi, đôn đốc tiến độ. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, xã vận động nhân dân đóng góp ngày công, giúp san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. Theo chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé, quá trình triển khai nhận được sự phối hợp tích cực của chính quyền, các đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giải quyết một phần khó khăn về nhà ở mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư nơi biên giới. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, 9 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong ngày 30/10/2026.

Tại xã Thanh An, qua rà soát, địa phương phân bổ 100 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Noong Ứng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua, gia đình chị Lường Thị Hải, bản Noong Ứng vui mừng đón nhận nhà Đại đoàn kết. Là mẹ đơn thân nuôi con, hoàn cảnh gia đình chị Hải đặc biệt khó khăn. Căn nhà tạm trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nhất là khi mùa mưa rét đến. Với sự hỗ trợ kịp thời, mẹ con chị có được mái ấm kiên cố, vơi nỗi lo về nơi ở, thêm điều kiện chăm lo cho cuộc sống và tương lai của con. Cùng với gia đình chị Hải, căn nhà hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Đông ở cùng bản đang được khẩn trương hoàn thiện để sớm bàn giao.

Ở các xã, phường, công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Xã Nà Tấu chủ động tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tham gia. Ông Mùa A Vừ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu cho biết, địa phương đăng ký vận động 80 triệu đồng trong Tháng cao điểm Vì người nghèo năm nay. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, tổng số tiền tiếp nhận đã đạt 125 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, khối cơ quan, đơn vị, trường học đóng góp 42 triệu đồng. Cùng với sự tham gia tích cực của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và người dân đã góp phần tạo nên kết quả vận động tích cực.

Chăm lo người nghèo và thực hiện giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trong điều kiện số hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu hỗ trợ nhà ở của tỉnh còn lớn, việc tiếp tục vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cần được các cấp, ngành, Mặt trận quan tâm thực hiện. Thêm một mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên, thêm một hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức là thêm một minh chứng cho sức mạnh cộng đồng, là nền tảng để địa phương tiếp tục huy động sức dân, phát huy trách nhiệm xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.