Ngày 18/11, hai căn nhà mà Báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước (TP Đồng Nai) cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm phối hợp sửa chữa đã được bàn giao cho gia đình hai cựu chiến binh Lê Văn Hỷ và Phạm Đức Hậu, góp phần hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Nhà báo Văn Quân- đại diện Báo Tiền Phong trao quà đến hai gia đình cựu chiến binh phường Tam Phước trong buổi bàn giao nhà.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tam Phước cho biết, công trình được hoàn thành sau thời gian thi công khẩn trương, với sự chung tay của Báo Tiền Phong, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, hội viên CCB.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Đức, việc sửa chữa nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

"Hội Cựu chiến binh phường luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh, hội viên neo đơn, đau ốm hoặc nhà ở xuống cấp", ông Đức khẳng định.

Đại tá Nguyễn Minh Đức gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm, Công ty TNHH Dược phẩm Helios, cán bộ, hội viên và đơn vị thi công đã hỗ trợ, phối hợp để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ. Đồng thời, ông mong muốn hai gia đình sau khi có nơi ở mới khang trang, an toàn hơn sẽ yên tâm ổn định cuộc sống, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Đại diện Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước, Báo Tiền Phong và nhà hảo tâm tặng quà cho hai gia đình CCB.

Đại diện Báo Tiền Phong cho biết, hai căn nhà nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội thuộc chương trình Giải Golf Tiền Phong – Non sông một dải. Thông qua chương trình, Ban tổ chức vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa và trao tặng 8 căn nhà cho CCB, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Nai.

Đây là những công trình thiết thực, thể hiện sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng.

Đại diện Báo Tiền Phong cảm ơn Công ty TNHH Dược phẩm Helios đã đồng hành, tài trợ kinh phí sửa chữa nhà thông qua Báo Tiền Phong, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị và chính quyền địa phương, đồng thời mong muốn hai gia đình CCB có cuộc sống ổn định hơn trong ngôi nhà mới, tiếp tục phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho địa phương.

Đại diện Hội Cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm cùng hai gia đình vừa được bàn giao nhà.

Tại buổi bàn giao nhà, đại diện hai gia đình CCB bày tỏ niềm vui, xúc động khi được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, đồng thời gửi lời cảm ơn Hội Cựu chiến binh, chính quyền phường Tam Phước, Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình có nơi ở khang trang, an toàn hơn trong thời gian tới.