Chung tay giúp bà Đức vượt qua bệnh tật

Không còn khả năng lao động, bà Bùi Thị Đức đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Bà Đồng Thị Thanh Mai, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hương Sơn cho biết, hoàn cảnh bà Đức đã khó khăn nhiều năm nay. Chồng mất sớm, bà một mình làm ruộng, làm thuê nuôi con. Khi sức khỏe ngày càng yếu, cuộc sống của bà Đức càng thêm chật vật. Con gái bà Đức đã lập gia đình, cuộc sống cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm sóc mẹ. Thấu hiểu và thương cảm trước hoàn cảnh của bà, bà con trong xóm cũng chung tay đỡ đần, người góp gạo, thức ăn, người nấu cơm. Mọi người thay nhau đến chăm nom, hỗ trợ bà. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cuộc sống của người phụ nữ bệnh tật ngày càng thêm thiếu thốn giữa lúc cần người chăm sóc thường xuyên.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hương Sơn, số tài khoản 2205205194028, Ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Đồng Thị Thanh Mai, điện thoại 0985.769.968; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số tài khoản 118000001371, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.