Xã Long Hiệp là địa bàn vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Toàn xã hiện có 11 ấp với 7.256 hộ, trong đó đồng bào Khmer chiếm 82,28%. Địa phương xác định giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn xã Long Hiệp ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,6 triệu đồng/năm.

Đồng bào Khmer tham gia diễu hành, dâng lễ vật trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống

Các hoạt động liên quan đến sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer luôn được quan tâm, đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, chuyển đổi số và cải cách hành chính được triển khai đồng bộ. Lực lượng Công an cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Địa phương thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giới thiệu việc làm và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc.

Theo ông Kim Văn The, ngụ ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai, hỗ trợ người dân, từ hỗ trợ đất đai, nhà ở đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cũng ổn định, từ đó người dân an tâm lao động, sản xuất, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, cho biết: “Những năm qua, xã luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với chính sách dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Nhờ đó, hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện, thủy lợi từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các chính sách phát triển văn hóa gắn với đồng bào Khmer cũng luôn được quan tâm thực hiện”.

Bên cạnh giải quyết việc làm tại chỗ, các chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời. Thời gian qua, tỉnh chú trọng xây dựng chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030; rà soát đối tượng thụ hưởng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín; đẩy mạnh đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người dân.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường; các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần chính đáng của đồng bào Khmer.

Các thế hệ đồng bào Khmer tham gia hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và vun đắp sự gắn kết cộng đồng

Tuy nhiên, thời gian qua, các đối tượng chống đối, trong đó có Thạch Chanh Tra (sinh năm 1972, cư trú tại ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long), đã lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp những nội dung, lời lẽ sai sự thật; tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương.

Mặc dù các ngành, đoàn thể xã đã nhiều lần tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không có chuyển biến tích cực, ngày càng thể hiện thái độ cực đoan, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Chanh Tra để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân địa phương.

Ông Trương Dừa, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp cho biết: “Hành vi của Chanh Tra là vi phạm pháp luật. Mặc dù chính quyền địa phương đã phối hợp với người có uy tín trên địa bàn ấp nhiều lần mời gọi, tuyên truyền, giáo dục nhưng đối tượng vẫn không chấp hành. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều là hành vi vi phạm pháp luật, cần được lên án và xử lý nghiêm minh.

Việc xử lý đúng quy định không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự mà còn bảo đảm kỷ cương pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.