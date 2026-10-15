Chung tay giữ rừng Nà Noọc

Lực lượng Kiểm lâm và Tổ bảo vệ rừng Nặm Dất phối hợp tuần tra rừng Nà Noọc.

Được thành lập từ tháng 7-2019 theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ), Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng, còn gọi là rừng Nà Noọc, có diện tích hơn 594ha, trải dài trên địa bàn phường Bắc Kạn và một phần xã Tân Kỳ.

Tại khu vực rừng Nà Noọc thuộc thôn Nặm Dất, xã Tân Kỳ, những thân cây cổ thụ cùng các tầng tán lá đan xen tạo nên màu xanh đặc trưng của rừng tự nhiên. Trong đó, rừng nghiến có khoảng 500 cây, đường kính thân từ 20cm đến hơn 100cm, vươn tán trên những dãy núi đá tai mèo. Khu vực này còn có nhiều loài thực vật quý hiếm khác như: trai lý, thiên tuế, trám đen, lát hoa…

Để bảo vệ những cây nghiến cổ thụ và hệ sinh thái rừng, công tác tuần tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên. Các tổ bảo vệ rừng tại thôn chủ động phối hợp với kiểm lâm địa bàn nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng.

Anh Bàn Hữu Lâm, người dân thôn Nặm Dất, xã Tân Kỳ, chia sẻ: Mỗi khi tổ bảo vệ rừng huy động tuần tra, tôi đều sắp xếp tham gia. Do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, mỗi chuyến đi có thể kéo dài cả ngày nên tôi luôn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết như dao, ủng và nước uống. Mình bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ mà còn vì chính môi trường sinh sống của cộng đồng.

Những cây nghiến cổ thụ tại Nà Noọc được bảo vệ nghiêm ngặt.

Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh, công tác bảo vệ rừng đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Bên cạnh duy trì tuần tra, kiểm lâm địa bàn chú trọng nắm chắc tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ cơ sở.

Tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng cao, hoạt động tuần tra được tăng cường, nhất là trong mùa khô, ban đêm, ngày nghỉ và ngày lễ. Kiểm lâm địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các bộ phận chuyên môn của chính quyền cấp xã, lực lượng vũ trang và tổ bảo vệ rừng tại thôn kiểm tra những khu vực trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 9 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, việc giao khoán bảo vệ rừng được triển khai đến cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ tuần tra tại cơ sở. Thông tin về nguy cơ xâm hại rừng được người dân kịp thời phản ánh, giúp lực lượng chức năng chủ động kiểm tra, có phương án xử lý phù hợp.

Tại Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng, Hạt Kiểm lâm số 9 và Hạt Kiểm lâm số 10 thường xuyên phối hợp kiểm soát các khu vực giáp ranh, trao đổi thông tin và xử lý những vấn đề phát sinh.

Các khu vực có nguy cơ khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng, lấn chiếm đất rừng hoặc cháy rừng được rà soát để xây dựng phương án theo dõi, kiểm tra phù hợp.

Đồng chí Hà Đức Mạnh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 10 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), cho biết: Rừng Nà Noọc nằm giáp ranh giữa địa bàn quản lý của 2 hạt kiểm lâm nên việc phối hợp được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, sự tham gia của cộng đồng cũng góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

Bảo vệ rừng Nà Noọc không chỉ là gìn giữ những cây nghiến cổ thụ và cảnh quan tự nhiên, mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống, duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ màu xanh cho các thế hệ mai sau.