Chung tay gìn giữ tài nguyên biển đảo yến sào Khánh Hòa

Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa làm việc tại Quảng Trị

Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa do bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phục hồi, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo tại khu vực Hòn Nồm - Vũng Chùa - Đảo Yến.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Phú Trạch.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá hiện trạng quần thể chim yến đảo, điều kiện môi trường sinh thái và công tác quản lý tại địa phương. Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp khoa học, kỹ thuật trong cải tạo hang đảo, dẫn dụ, ấp nở nhân tạo và bảo vệ đàn chim yến trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng thống nhất cơ chế phối hợp khảo sát, xây dựng phương án bảo tồn và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng biển Quảng Trị.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu tại buổi làm việc

Là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, khai thác và chế biến yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển hang đảo mới và nhân rộng các mô hình bảo tồn chim yến.

Việc hợp tác với tỉnh Quảng Trị tiếp tục thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì và phát triển quần thể chim yến đảo, góp phần phát triển ngành nghề yến sào theo hướng bền vững.

Cùng với hoạt động bảo tồn tài nguyên biển đảo, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục ghi dấu ấn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ngày 31.10, tại Hà Nội, doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Danh hiệu được trao trên cơ sở đánh giá các tiêu chí về văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc văn hóa và định hướng phát triển lâu dài.

Hai bên cùng thống nhất cơ chế phối hợp khảo sát, xây dựng phương án bảo tồn và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng biển Quảng Trị

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Thu Trang, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh, là doanh nghiệp nhà nước đặc thù gắn với di sản văn hóa và tài nguyên biển đảo, đơn vị luôn chú trọng bảo tồn, khai thác bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Văn hóa kinh doanh được xác định là nền tảng để duy trì kỷ luật, sự ổn định, khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

Trước đó, doanh nghiệp đã 5 lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, khai thác và bảo tồn 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên.

Các hoạt động tuần tra, bảo vệ hang đảo, phủ xanh, dự trữ nguồn nước và cung cấp nguồn thức ăn cho đàn chim yến được triển khai nhằm duy trì điều kiện sinh thái tự nhiên.

Trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp vận hành hệ thống 7 nhà máy chế biến, từng bước ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế. Công tác nghiên cứu, đổi mới sản phẩm cũng được chú trọng, góp phần đa dạng hóa các dòng sản phẩm yến sào và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh trong Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”

Đáng chú ý, văn hóa doanh nghiệp còn được thể hiện qua chính sách chăm lo người lao động và trách nhiệm với cộng đồng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 14,7 triệu đồng/tháng; khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên đã gắn bó với đơn vị trên 20 năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty dành hơn 12 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những hoạt động bảo tồn quần thể chim yến đảo đến xây dựng văn hóa kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang hướng đến mô hình phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lợi ích cộng đồng.

Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm yến sào, góp phần quảng bá sản vật biển đảo Khánh Hòa và phát triển ngành nghề yến sào Việt Nam bền vững.