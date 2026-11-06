Chung tay giáo dục, giúp đỡ phạm nhân nữ hướng thiện

Các nữ phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc thảo luận, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp thông qua phần thi trong chương trình truyền thông Khởi nghiệp chắp cánh tương lai.

Thông qua các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, tư vấn tâm lý, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học nghề, định hướng khởi nghiệp… các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) từ Trung ương đến địa phương đã góp phần động viên nữ phạm nhân yên tâm cải tạo, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng hoàn lương.

Tiếp thêm động lực hoàn lương

Là nhân viên kinh doanh tại một công ty bất động sản nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật, chị T.T.H.N. (ở Thành phố Hồ Chí Minh) vướng vào vòng lao lý và nhận bản án 16 năm tù giam. Chị H.N. chia sẻ: Kể từ khi bị bắt (năm 2020), tôi luôn thấy hối tiếc về những việc mình đã làm. Vì vậy, tôi luôn dặn lòng phải cố gắng cải tạo thật tốt để có cơ hội trở về, chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây ra. May mắn, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám thị và cán bộ trại giam; được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa do Hội LHPN thành phố phối hợp với Trại giam Xuân Lộc tổ chức.

Theo chia sẻ của chị H.N., những hoạt động này giúp chị sống tích cực, có trách nhiệm hơn, vơi bớt mặc cảm và nỗi nhớ gia đình, từ đó có thêm động lực cải tạo. Còn khoảng 9 năm nữa mới chấp hành xong án phạt, chị H.N. đang cố gắng học tập, lao động, cải tạo thật tốt để chuẩn bị hành trang cho ngày trở về, có cơ hội làm lại cuộc đời. Chị H.N. hy vọng từ nay đến khi trở về, Hội LHPN thành phố và Trại giam Xuân Lộc sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giúp phạm nhân nữ có thêm kiến thức, kỹ năng để sớm hòa nhập, ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố cho biết: Trong giai đoạn 2022-2026, Hội LHPN thành phố và Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức 8 chương trình dành cho hàng ngàn lượt nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc. Ngoài thăm, tặng quà động viên nữ phạm nhân, đa số các chương trình đều tổ chức nội dung nói chuyện chuyên đề, giúp nữ phạm nhân nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí cải tạo, hướng thiện, chuẩn bị tâm thế tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Theo Thượng tá Trần Khắc Điệp, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc, một lời động viên đúng lúc có thể khơi dậy niềm tin; một câu chuyện chân thành có thể giúp mỗi người nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân; sự cảm thông, không định kiến có thể tiếp thêm nghị lực để họ kiên trì cải tạo, hoàn thiện mình.

“Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Hội LHPN thành phố, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho nữ phạm nhân; định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm cho phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù để họ ổn định cuộc sống và trở thành những công dân có ích” - Thượng tá Trần Khắc Điệp bày tỏ.

Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho nữ phạm nhân

Cùng với các hoạt động tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng hoàn lương, giúp đỡ phạm nhân nữ hướng thiện, các cấp hội LHPN còn tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho phạm nhân nữ sắp chấp hành xong án phạt tù.

Gần đây nhất là chương trình truyền thông Khởi nghiệp chắp cánh tương lai cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), Bộ Công an tổ chức tại Trại giam Xuân Lộc.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ cho biết: Chương trình truyền thông Khởi nghiệp chắp cánh tương lai thuộc chuỗi hoạt động trong khuôn khổ của Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (gọi tắt là Đề án 2415) tại các trại giam trên cả nước. Đây là đề án tiếp nối của Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), nhằm tạo động lực và hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng và sức sáng tạo thông qua việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt quan tâm nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó có phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, tạo việc làm bền vững và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình truyền thông, phạm nhân nữ đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Lộc đã được tiếp cận với các thông tin về Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027 và nội dung của Đề án 2415. Đồng thời, các nữ phạm nhân cũng được tham gia xây dựng ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp thông qua các phần thi.

Chị N.N.Q., nữ phạm nhân vừa hoàn thành chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc cho hay: Trong lúc tôi đang phân vân giữa tìm kiếm việc làm hay tự kinh doanh khi trở về cộng đồng thì chương trình truyền thông Khởi nghiệp chắp cánh tương lai đã cho tôi lời giải đáp. Với khả năng nấu ăn của mình cùng với sự hỗ trợ của gia đình, tôi dự định sẽ khởi nghiệp với mô hình dịch vụ nấu tiệc để từng bước ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời.

Hội LHPN thành phố và Trại giam Xuân Lộc phối hợp rà soát những phạm nhân nữ có hộ khẩu tại Ðồng Nai, cải tạo tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn để chỉ đạo hội LHPN cơ sở quan tâm, hỗ trợ gia đình nữ phạm nhân, giúp họ yên tâm cải tạo.