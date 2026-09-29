Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần

Từ ngày 22-9 đến ngày 25-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Chung tay phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy” tại các xã: Diên Lạc, Diên Điền, Diên Thọ, Suối Dầu, thu hút hơn 560 người dân tham gia. Thông qua hội nghị, người dân được nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về phòng, chống rác thải nhựa, góp phần hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nâng cao nhận thức cho người dân

Tại các xã Diên Lạc, Diên Điền, Diên Thọ, Suối Dầu, phần lớn người dân địa phương làm nông nghiệp. Trong cuộc sống hằng ngày, các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi nilon, chai nhựa, hộp xốp, ly và các loại bao bì nhựa đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn sử dụng và thải bỏ các sản phẩm này chưa đúng cách, tạo ra lượng rác thải lớn, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và chất lượng cuộc sống.

Báo cáo viên tuyên truyền cho người dân xã Diên Điền về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng 1 lần

Xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, hội nghị “Chung tay phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy” tập trung tuyên truyền những nội dung sát với cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương như: Thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình; cách xử lý túi nilon, nhựa để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Nhiều người dân cũng chia sẻ kinh nghiệm đi chợ không sử dụng túi nilon, mà mang theo các hộp đựng thực phẩm để có thể sử dụng nhiều lần. Tại hội nghị, báo cáo viên cũng giới thiệu nhiều mô hình hay đã triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: Chợ dân sinh không túi nilon; Thu gom rác nhựa - Biến rác thành tiền; Cộng đồng ven biển Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa… “Các nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp bà con nâng cao hiểu biết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình tốt hơn; góp sức xây dựng môi trường thôn, xóm ngày càng sạch, đẹp hơn”, bà Nguyễn Thị Ánh Minh (thôn Tân Xương 2, xã Suối Dầu) cho biết.

Người dân xã Suối Dầu trao đổi tại hội nghị.

Em Hà Nguyên Ngọc Quyên (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, xã Suối Dầu) cho biết, học sinh hiện vẫn sử dụng nhiều vật dụng bằng nhựa dùng 1 lần để đựng đồ ăn, nước uống. Qua hội nghị, em hiểu rõ hơn về những tác hại của rác thải nhựa sử dụng 1 lần. Từ đó, em mong muốn ngày càng có nhiều học sinh được tuyên truyền về nội dung này để góp phần hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần và ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tiến sĩ Ngô Phương Linh (Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống, Trường Đại học Nha Trang) cho biết, qua hội nghị, mong muốn người dân các địa phương có thêm những kiến thức thiết thực, từ đó cùng địa phương xây dựng nếp sống văn minh, giảm thiểu rác thải nhựa và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã được xã triển khai sâu rộng. Song, nhận thức và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của một bộ phận người dân vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt. Việc sử dụng túi nilon, hộp xốp, ống hút nhựa… hằng ngày còn phổ biến, trong khi các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường chưa được áp dụng rộng rãi. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy cho cộng đồng dân cư là hết sức cần thiết. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Người dân xã Diên Thọ được phát tặng túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.

Ông Lê Quốc Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một cơ quan, tổ chức nào mà là trách nhiệm, sự chung tay tham gia và đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Trong đó, doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm. Một thay đổi nhỏ trong thói quen của mỗi người, nếu được duy trì và lan tỏa, sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực cho môi trường sống.

Theo Quyết định số 2325 ngày 8-7-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, tỉnh phấn đấu giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, nhựa, hoá chất, xi măng, rượu, bia, nước giải khát, giấy, chế biến thuỷ hải sản và một số ngành sản xuất khác trên địa bàn tỉnh. Hướng đến mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; có 100% xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.