Chung tay giảm rác thải nhựa- Vì Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, phó giám đốc Sở NN-MT phát biểu tại chương trình "Chung tay giảm rác thải- Vì Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp"

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 01 năm ngày hợp nhất Quỹ Bảo vệ môi trường các tỉnh thành (19/9/2025 – 19/9/2026). Chương trình đã thu hút hơn 300 đại biểu, doanh nghiệp, đoàn viên các đoàn thể và người dân tham gia.

Sau Lễ phát động các đại biểu đã cùng nhau thu gom rác thải bảo vệ môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Ngọc Thúy, phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của từng địa phương, mà còn là trách nhiệm, sự đóng góp đến từ chính hành động của mỗi doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển và đời sống; vận động cộng đồng giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức Mini Game “Thử thách xanh – Vũng Tàu sạch” với các câu hỏi trắc nghiệm về phân loại rác, nguyên tắc 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) và bảo vệ môi trường biển, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa đến đông đảo người dân tham dự.

Tại buổi lễ, Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM cũng đã tài trợ phường Vũng Tàu triển khai thí điểm mô hình “Trạm đựng túi cộng đồng” với thông điệp “Mang túi sạch đến – Lấy túi cần dùng – Cùng nhau tái sử dụng” tại 2 chợ trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tuyên truyền, giới thiệu đến doanh nghiệp, tổ chức và người dân các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về nguồn vốn của Quỹ đối với các hoạt động, dự án bảo vệ môi trường, tạo cầu nối để các đơn vị, cá nhân tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ, từ đó gia tăng trách nhiệm và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Sau Lễ phát động, Quỹ Bảo vệ môi trường cùng các lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh tại Công viên Bãi Trước và khu vực ven biển, thu gom, phân loại rác thải đặc biệt là rác thải nhựa và túi ni lông.