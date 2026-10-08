Chung tay giảm phát thải khí mê-tan trong các lĩnh vực đời sống, sản xuất

Hội thảo về tuyên truyền, nâng cao nhận thức giảm phát thải khí mê-tan (CH₄) được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại hội thảo, TS. Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, mê-tan (CH₄) là loại khí nhà kính có thời gian tồn tại trong khí quyển ngắn nhưng có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao gấp 28 lần so với khí cacbonic (CO₂).

Mức tăng nồng độ khí mê-tan trong khí quyển là tác nhân thứ hai gây nóng lên toàn cầu, chỉ sau cacbonic; trong mức tăng 1,1°C của nhiệt độ toàn cầu thời gian qua, có 0,3°C là do khí mê-tan.

Vì vậy, giảm phát thải khí mê-tan là nhiệm vụ cần thiết nhằm góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mang lại lợi ích cho môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26), 103 quốc gia chiếm 40% tổng lượng phát thải mê-tan toàn cầu đã cam kết cắt giảm 30% lượng phát thải loại khí này vào năm 2030 so với năm 2020. Mục tiêu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2ºC và hướng tới ngưỡng 1,5ºC vào cuối thế kỷ XXI.

Trong đó, Việt Nam cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và tham gia cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Để hiện thực hóa các cam kết này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Công tác giảm phát thải khí mê-tan đòi hỏi các giải pháp khả thi, có thể áp dụng rộng rãi vào thực tiễn; đồng thời cần sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng qua những hành động thiết thực trong sản xuất, học tập và đời sống thường ngày.

TS. Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone (Cục Biến đổi khí hậu) phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HIỆP

TS. Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone (Cục Biến đổi khí hậu) cho biết, đơn vị đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng về các giải pháp giảm phát thải khí mê-tan trên địa bàn.

Tại Đà Nẵng, việc nhiều tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp và lắp đặt thùng rác phân loại nhiều ngăn phục vụ người dân, du khách không chỉ bảo đảm mỹ quan đô thị, mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khí mê-tan.

Tại hội thảo, các chuyên gia thuộc Cục Biến đổi khí hậu, giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng đã thảo luận về chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động cùng thách thức và giải pháp giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; đồng thời trao đổi về các vấn đề phát triển thị trường carbon.