Chung tay dựng mái ấm cho người khó khăn

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại xã Đam Rông 3. Ảnh Lê Tiến

Mái nhà mong ước

“Nhà cũ dột nát, không có chỗ ở ổn định, mùa mưa đến là rét lắm...”, lời bộc bạch mộc mạc của anh Liêng Hót Ha Bông, một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà tại xã Đam Rông 3, phần nào cho thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình hỗ trợ nhà ở đối với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Với gia đình anh Ha Bông, một căn nhà kiên cố là mong ước đã ấp ủ nhiều năm. Khi nơi ở chưa bảo đảm, mỗi mùa mưa đến lại thêm một nỗi lo. Bởi vậy, điều gia đình chờ đợi từ ngày khởi công không chỉ là một công trình mới, mà còn là chỗ ở an toàn hơn để yên tâm lao động, chăm lo con cái và từng bước ổn định cuộc sống.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Công ty Cổ phần NovaGroup và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng 6 căn nhà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Bảo Lâm 3 và Đam Rông 3, mỗi xã 3 căn. Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình hỗ trợ nhà ở, góp phần giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, chương trình phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà, mỗi căn trị giá 120 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ sự chung tay của Công an tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, trong đó có Công ty NovaGroup cùng nguồn đóng góp từ Giải Golf Công an nhân dân.

Giá trị của chương trình không chỉ thể hiện qua số căn nhà được xây dựng hay mức kinh phí hỗ trợ, mà còn ở việc nguồn lực xã hội được cụ thể hóa thành những công trình thiết thực, giúp các gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, thêm điều kiện lao động, sản xuất và vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm 3. Ảnh: Trung Hiếu

Để dân sớm an cư

Để chương trình hỗ trợ nhà ở phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là huy động nguồn lực mà còn phải bảo đảm hỗ trợ đúng những gia đình thực sự cần giúp đỡ. Tại cơ sở, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và lực lượng công an cùng rà soát hoàn cảnh, xác định các hộ khó khăn về nhà ở để đề xuất hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các hộ được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định. Đây là cơ sở để nguồn lực xã hội được sử dụng thiết thực, đến đúng những gia đình đang cần một mái nhà an toàn.

Từ khi khởi công đến lúc hoàn thành, các công trình cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an, đơn vị hỗ trợ và gia đình thụ hưởng. Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà hỗ trợ các hộ khó khăn tại xã Bảo Lâm 3, Đại tá Trần Quang Trung - Trưởng Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị công an, tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia hỗ trợ tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đồng thời, các gia đình cần sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, chung tay xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Đại tá Trần Quang Trung cho rằng, với lực lượng công an nhân dân, sự bình yên của người dân không chỉ là bình yên về an ninh, trật tự mà còn là sự bình yên trong mỗi mái nhà, mỗi gia đình và cuộc sống. Mỗi căn nhà mới được dựng lên sẽ tạo thêm điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống; nhiều mái ấm được hình thành sẽ góp phần vun đắp cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, cùng nhau phát triển.

Từ những viên gạch đầu tiên trong ngày khởi công, những căn nhà mới đang dần hình thành bằng sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng. Với các hộ còn khó khăn, đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điều kiện để an cư, yên tâm lao động và hướng đến cuộc sống ổn định hơn.