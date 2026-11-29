Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Trong 3 ngày (từ 27 đến 29/11), Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các xã Quý Lương, Cổ Lũng và Pù Luông tổ chức các điểm khám lưu động, chủ động đưa dịch vụ khám, tư vấn và sàng lọc đến tận địa bàn dân cư. Những chuyến xe chở cán bộ, nhân viên y tế cùng trang thiết bị khám bệnh vượt qua những cung đường đồi núi, đến với các xã vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế.

Lễ ra quân khám sàng lọc miễn phí cho người dân của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Tại các điểm khám, người dân được các bác sĩ, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, khai thác tiền sử bệnh, tư vấn các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn theo dõi và chăm sóc sức khỏe phù hợp. Thông qua hoạt động khám sàng lọc, những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn, hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế để xác định bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Bà Hà Thị Tuyến, thôn Lương Trung, xã Quý Lương chia sẻ: “Tôi thấy cơ thể vẫn bình thường, không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng các bác sĩ về khám, qua kiểm tra thì phát hiện có dấu hiệu bất thường ở tuyến giáp. Tôi được tư vấn nên đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu hơn. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa, bởi nếu không được khám lần này thì mình cũng không biết, cứ để kéo dài mà không quan tâm".

Điểm khám lưu động tại xã Quý Lương.

Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, chương trình còn chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh từ sớm, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Việc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn góp phần hỗ trợ các địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao nhận thức về phòng bệnh và từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Người dân được tư vấn, nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động.

Đằng sau những lượt khám là nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế trong việc đưa y tế dự phòng đến gần hơn với cộng đồng. Bởi thực tế, điều trị bệnh chỉ là một phần của công tác chăm sóc sức khỏe; phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng bệnh, theo dõi sức khỏe thường xuyên mới là giải pháp lâu dài để giảm gánh nặng bệnh tật, hạn chế những biến chứng đáng tiếc và chi phí điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Điểm khám lưu động tại xã Pù Luông.

Đối với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, hoạt động khám sàng lọc sức khỏe cộng đồng cũng là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của bệnh viện chuyên khoa trong công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh lý, đặc biệt là các bệnh ung thư. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý ung thư ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng hoặc dễ bị bỏ qua. Việc tăng cường tiếp cận cộng đồng, tư vấn các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bất thường và khuyến khích khám sàng lọc đúng đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao cơ hội phát hiện bệnh sớm, cải thiện hiệu quả điều trị.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thông qua hoạt động khám sàng lọc, chúng tôi mong muốn giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ, phát hiện những dấu hiệu bất thường để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời. Đối với bệnh ung thư, việc phát hiện ở giai đoạn sớm có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân".

Điểm khám lưu động tại xã Cổ Lũng.

Trong bối cảnh ngành y tế đang hướng tới chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, những chương trình khám sàng lọc tại cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ giúp hàng nghìn người dân được kiểm tra sức khỏe, hoạt động còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, từng bước đưa việc khám định kỳ trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống.