'Chung Tay Dệt Hội' cùng trẻ em khiếm thị đón Trung thu

Workshop “Chung Tay Dệt Hội” diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), mang đến cho các em nhỏ của tổ chức phi chính phủ Vietnam And Friends cơ hội tìm hiểu nghệ thuật nặn tò he dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Nghệ nhân Đặng Văn Hậu.

Những khối bột nhiều màu sắc được trao tận tay các em. Từ việc lựa chọn bột, làm quen với chất liệu đến từng thao tác tạo hình, các em được tự mình thực hiện sản phẩm theo cách riêng.

Các tình nguyện viên luôn ở bên hỗ trợ những công đoạn cần thiết, với khoảng hai học sinh được một tình nguyện viên đồng hành để việc hướng dẫn được sát sao hơn.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết, ông mang tới workshop những con giống bột cổ truyền cùng các chủ đề gắn với Trung thu và những con giống cổ.

Theo nghệ nhân Đặng Văn Hậu, việc trực tiếp chạm và tạo hình giúp người tham gia có thêm một cách tiếp cận với tò he, thay vì chỉ quan sát những sản phẩm đã hoàn thiện.

Đặc biệt, với những học sinh khiếm thị, trải nghiệm này mở ra một cách cảm nhận văn hóa dân gian rất riêng. Những hình dáng, đường nét của con giống được các em khám phá bằng đôi tay, qua từng thao tác nặn, vuốt, tạo hình.

Anh Đặng Thế Lâm, Giám đốc tổ chức Vietnam And Friends chia sẻ: "đơn vị mong muốn mang không khí Trung thu đến gần hơn với trẻ em, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm phù hợp cho học sinh khiếm thị. Với các em, đây là một Trung thu đặc biệt khi lần đầu được tự tay làm đầu lân sư tử là những hình ảnh quen thuộc trong những ngày hội Trung thu nhưng trước đó các em chưa có cơ hội trực tiếp trải nghiệm".

Không khí tại workshop vì thế trở nên rộn ràng. Những tiếng trò chuyện, hướng dẫn và tiếng cười xen giữa quá trình các em chăm chú hoàn thiện sản phẩm.

Với một số em, đây cũng là lần đầu tiên biết đến tò he và được trực tiếp chạm vào loại hình thủ công truyền thống này.

Chị Lê Phương Thảo, tình nguyện viên của chương trình cho biết: "có những em ban đầu còn khá bỡ ngỡ, nhưng qua quá trình cùng làm và giao tiếp với mọi người, các em trở nên tự tin hơn. Là người được tham gia hỗ trợ, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi của các em nhỏ khi được trải nghiệm, gặp gỡ các bạn hoà mình vào không khí Trung thu tại đây".

Nụ cười và hạnh phúc của các em nhỏ khi được trải nghiệm nặn tò he tại chương trình Workshop “Chung Tay Dệt Hội”.

Những sản phẩm do các em khiếm thị, học sinh có thị lực hạn chế và các bạn nhỏ tham gia hành trình “Chung Tay Dệt Hội” thực hiện đã trở thành một phần đáng nhớ của mùa Trăng.

Bên cạnh những sáng tác đương đại, Art Show “Rằm Rộ - Lưu Trăng Phố Cổ” còn giới thiệu các mô hình phục dựng thủ công do Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chế tác. Không gian trưng bày tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những giá trị truyền thống với sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Qua những trải nghiệm giản dị từ đôi tay, Trung thu được mở ra theo một cách gần gũi hơn, để mỗi em nhỏ đều có thể cảm nhận niềm vui của ngày hội theo cách riêng của mình.