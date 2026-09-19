Chung tay để trẻ em vùng cao Tuần Giáo đón Trung thu đủ đầy

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; ông Phạm Minh Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội; ông Nguyễn Anh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Phó Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Tuần Giáo cùng đại diện các doanh nghiệp hội viên.

Về phía xã Tuần Giáo có ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện chính quyền địa phương và người dân hai bản.

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã trao 500 suất quà Trung thu cho trẻ em bản Phủ và bản Khá. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em xã Tuần Giáo cũng trao quà hỗ trợ hai bản tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2026.

Sự chung tay của chính quyền địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em mà còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ.

Thông qua những phần quà và hoạt động ý nghĩa, trẻ em bản Phủ, bản Khá có thêm điều kiện đón Tết Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

Chương trình đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với trẻ em tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.