Chung tay đẩy lùi tận diệt nguồn lợi thuỷ sản

Tham quan mô hình lúa - cá của nông dân ấp Mỹ Hoà, xã Vĩnh Thanh, ngày 11/8, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau (bìa trái), đánh giá cao hiệu quả mô hình trong bảo vệ nguồn lợi cá đồng tự nhiên.

Khi người dân là chủ thể

Tại xã Vĩnh Thanh, công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển biến tích cực. Người dân không còn xem việc ngăn chặn khai thác tận diệt là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà chủ động tham gia cùng chính quyền và công an xã.

Công an xã Vĩnh Thanh tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự tại các ấp triển khai nuôi thuỷ sản nước ngọt.

Thông qua Tổ Nhân dân tự quản về an ninh, trật tự, người dân tích cực phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra, bảo vệ tuyến bờ bao, vèo cá; đồng thời chủ động thông tin, tố giác hành vi vi phạm và vận động xóm giềng giao nộp dụng cụ kích điện.

Ông Trần Thân Nghiệp, ấp Mỹ Tường, chia sẻ: “Tôi cùng bà con trong ấp tích cực hỗ trợ, kêu gọi mọi người nộp xiệt điện. Tình trạng bắt cá bằng xung điện đã giảm rất nhiều so với trước đây, khoảng hơn 80%. Nông dân nuôi cá mong chính quyền tiếp tục xử lý triệt để, giúp bà con yên tâm, mạnh dạn đầu tư sản xuất”.

Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự khu vực nuôi thuỷ sản nước ngọt trên đất trồng lúa tại ấp Mỹ Tường, xã Vĩnh Thanh, kiểm tra tình hình phát triển cá đồng tại các hộ nuôi.

Song song với vận động tại cộng đồng, công tác tuyên truyền pháp luật được địa phương đổi mới về hình thức. Vừa qua, UBND xã Vĩnh Thanh phối hợp Toà án và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản”, thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên và người dân tham dự.

Phiên toà giả định đã tuyên phạt 6 tháng tù đối với trường hợp tái phạm sử dụng kích điện bắt cá. Qua đây, giúp người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi khai thác thuỷ sản tận diệt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Phiên toà giả định giúp người dân xã Vĩnh Thanh hiểu rõ quy định pháp luật và hậu quả pháp lý của hành vi khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt.

Ông Lê Quốc Cường, Trưởng ấp Mỹ Tường, thành viên Tổ Nhân dân tự quản, cho biết: "Từ sau phiên toà giả định, bà con hiểu biết hơn các quy định pháp luật, tự bảo nhau không sử dụng xung điện để đánh bắt cá nữa. Số hộ dân được vận động tự nguyện nộp dụng cụ xung điện tăng lên rõ rệt; tình trạng xiệt điện giảm rất nhiều".

Đa dạng hình thức tuyên truyền, nhân rộng mô hình hiệu quả

Trung tá Nguyễn Vũ Phương, Phó Trưởng công an xã Vĩnh Thanh, cho biết: “Thời gian qua, tình hình sử dụng xung kích điện khai thác thuỷ sản trái phép trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Địa phương đã ra mắt các mô hình tự quản hiệu quả như: "Mô hình không có đối tượng khai thác thuỷ sản trái phép", "Tổ an ninh tự quản về nuôi trồng thuỷ sản". Người dân rất đồng tình, phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm của mình”.

Sự thay đổi trong nhận thức của người dân không chỉ bảo vệ môi trường sinh thái mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp. Tại xã Vĩnh Thanh, mô hình nuôi cá nước ngọt trên 15 ha đất lúa thu đông ngập trũng, với 240 kg cá giống được hỗ trợ ban đầu, đang chuẩn bị cho thu hoạch, hướng tới mục tiêu mở rộng diện tích lên 1.000 ha.

Nhiều hộ dân tự nguyện đến Công an xã Vĩnh Thanh giao nộp dụng cụ kích điện.

Không riêng tại Vĩnh Thanh, công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại xã Phước Long cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ sự chủ động của lực lượng công an xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phước Long đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đăng tải 27 bài viết tuyên truyền trên Fanpage của đơn vị, thu hút hơn 50.000 lượt xem và tương tác. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức 18 cuộc họp, tập huấn trực tiếp với hơn 1.800 lượt người tham dự; đồng thời cử lực lượng đến tận hộ dân tuyên truyền, vận động.

Qua công tác tuyên truyền, công an xã đã vận động hơn 100 hộ dân cam kết không sử dụng xung kích điện, thu hồi 19 bộ dụng cụ tự chế; song song với tuần tra, phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm.

Các dụng cụ xiệt điện do người dân tự nguyện giao nộp cho Công an xã Phước Long.

Việc kết hợp tuyên truyền, vận động với quản lý, xử lý vi phạm và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp đang tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân, góp phần hạn chế tình trạng khai thác thuỷ sản tận diệt và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên./.