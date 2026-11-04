Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn ở vùng cao Phước Thành

Tổ chức tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Phước Thành.

Chuyển biến ở từng thôn làng

Phước Kim là một trong những thôn có đông đồng bào Gié Triêng sinh sống tại xã Phước Thành, với khoảng 125 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Theo ông Trần Văn Lý, Trưởng thôn Phước Kim, trước đây tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra rải rác do nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, thôn chưa ghi nhận trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống.

Để duy trì kết quả này, thôn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp dân, vận động phụ huynh quan tâm, định hướng con em tập trung học tập, tránh yêu đương quá sớm dẫn đến bỏ học. “Trong các buổi họp thôn, chúng tôi khuyên bà con động viên con em tập trung học hành, không yêu đương quá sớm ảnh hưởng tương lai; đồng thời phối hợp với chính quyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn”, ông Lý chia sẻ.

Theo số liệu của xã Phước Thành, năm 2024 địa phương ghi nhận 20 trường hợp tảo hôn, năm 2025 giảm còn 12 trường hợp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã ghi nhận 5 trường hợp. Đáng chú ý, 3 năm gần đây, địa phương không còn ghi nhận hôn nhân cận huyết thống.Dù vậy, tảo hôn vẫn chưa được đẩy lùi triệt để. Ông Hồ Hoàng Dũng, Trưởng phòng Văn hóa xã Phước Thành, cho biết đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản vị thành niên còn hạn chế. Một số thanh thiếu niên chưa được định hướng đầy đủ trong các mối quan hệ tình cảm; việc tiếp xúc với nội dung không phù hợp trên mạng xã hội khi thiếu sự hướng dẫn của gia đình cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hệ lụy.

Tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người chưa thành niên mà còn tác động đến việc học tập, cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống. Kết hôn, sinh con quá sớm khiến nhiều em phải bỏ dở việc học, đối mặt với áp lực kinh tế và trách nhiệm gia đình khi chưa có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết. Vì vậy, phòng, chống tảo hôn cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Đưa kiến thức đến từng gia đình, học sinh

Ngày 12-10, UBND xã Phước Thành phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng tổ chức 3 buổi tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các thôn Phước Long, Phước Lộc và Phước Kim, thu hút gần 400 người Gié Triêng tham gia. Tại nhà làng thôn Phước Kim, người dân được phổ biến các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình, phân tích nguyên nhân và tác hại của việc kết hôn, sinh con khi chưa đủ tuổi. Tài liệu, tờ rơi cũng được phát để bổ sung kiến thức, giúp các gia đình chủ động phòng ngừa tảo hôn.

Chị Hồ Thị Mới (28 tuổi) cho biết, các buổi tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn hệ lụy của việc kết hôn, sinh con sớm, từ đó có thêm kiến thức giáo dục con em. “Mình đi để biết thêm thông tin, biết những điều không tốt khi sinh con sớm để phòng ngừa, dạy dỗ con cái”, chị Mới chia sẻ.

Bên cạnh phụ huynh, xã Phước Thành còn chú trọng trang bị kiến thức về hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên thông qua các buổi tuyên truyền, hoạt động ngoại khóa và hội thi tìm hiểu pháp luật tại trường học. Em Hồ Thị Mẫn (17 tuổi) cho biết, những hình thức tuyên truyền sinh động giúp học sinh tiếp thu kiến thức gần gũi, dễ nhớ. “Ở trường, thầy cô thường xuyên tổ chức tuyên truyền, có cả hội thi Rung chuông vàng về phòng, chống tảo hôn. Những hoạt động này vừa vui, vừa giúp tụi em hiểu thêm kiến thức về hôn nhân và gia đình”, Mẫn nói.

Sinh con sớm khiến nhiều em phải gác lại việc học, đối mặt với áp lực kinh tế. Trong ảnh: Phụ nữ Gié Triêng xã Phước Thành.

Theo ông Trương Thanh Phương, cán bộ Phòng Chính sách, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng, các buổi tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức pháp luật, giúp người dân, nhất là phụ huynh và thanh thiếu niên, nhận diện nguyên nhân, tác hại của tảo hôn để chủ động phòng ngừa. Kết hợp tuyên truyền tại cộng đồng với giáo dục trong trường học sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giúp gia đình định hướng con em tập trung học tập và chuẩn bị kiến thức cần thiết trước khi lập gia đình.

Ông Hồ Hoàng Dũng cho biết, phòng, chống tảo hôn là nhiệm vụ lâu dài. Xã đang phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, già làng, trưởng thôn và Người có uy tín trong vận động đồng bào; đồng thời gắn công tác này với giảm nghèo, nâng cao dân trí và thực hiện bình đẳng giới. “Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào phụ huynh có con trong độ tuổi thanh thiếu niên và học sinh, phấn đấu đến cuối năm 2026 không để phát sinh trường hợp tảo hôn mới”, ông Dũng chia sẻ.

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các đoàn thể, mỗi gia đình cần phát huy vai trò trong giáo dục, định hướng con em. Khi nhận thức được nâng lên, việc học tập được coi trọng, tình trạng tảo hôn mới có thể từng bước được đẩy lùi khỏi đời sống đồng bào Gié Triêng.