Chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình

Các lực lượng tham gia cổ động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo thống kê, năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 62 vụ bạo lực gia đình; năm 2024 giảm còn 33 vụ, nhưng đến năm 2025 tăng lên 64 vụ. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Quỹ Phát triển cộng đồng hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp 42 trường hợp bị bạo lực gia đình, xâm hại hoặc nghi bị mua bán trở về. Phụ nữ và trẻ em chiếm phần lớn số nạn nhân. Những con số này cho thấy bạo lực gia đình vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng.

Từ tháng 11/2025, Điện Biên là địa phương thứ 7 trong cả nước triển khai mô hình Ngôi nhà Ánh Dương do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam lựa chọn hỗ trợ. Mô hình hướng đến cung cấp dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, giúp họ được tư vấn, hỗ trợ tâm lý, kết nối các dịch vụ y tế, pháp lý và bảo vệ an toàn khi cần thiết.

Chị Tống Thị Hưởng, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển cộng đồng, phụ trách Ngôi nhà Ánh Dương chia sẻ: Trước đây, nhiều người vẫn cho rằng mâu thuẫn gia đình là chuyện riêng nên chọn cách im lặng, chịu đựng. Qua các hoạt động truyền thông, tư vấn và hỗ trợ, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên; nhiều người hiểu rõ hơn quyền được bảo vệ và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi bị bạo lực.

Cùng với mô hình hỗ trợ chuyên biệt, Điện Biên đang mở rộng mạng lưới phòng, chống bạo lực ngay tại cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 698 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, 806 địa chỉ tin cậy cùng 117 đường dây nóng tạo thêm kênh để người dân phản ánh vụ việc, tìm kiếm tư vấn và hỗ trợ khi cần. Thông qua các mô hình, việc tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và phát hiện nguy cơ bạo lực được triển khai gần dân hơn, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đầu tháng 6/2026, UBND tỉnh phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Thông điệp không chỉ hướng đến những người đang chịu tổn thương mà còn nhắc nhở mỗi thành viên trong cộng đồng về trách nhiệm của mình: Không thờ ơ trước bạo lực, không coi sự im lặng là cách giải quyết và không để người bị hại đơn độc.

Hội LHPN tỉnh là một trong những lực lượng tích cực đưa thông điệp ấy đến cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm, ngoài phối hợp với Quỹ Phát triển cộng đồng tổ chức tọa đàm về tăng cường dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, Hội đã triển khai 10 cuộc truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; giới thiệu mô hình Ngôi nhà Ánh Dương đến 300 cán bộ, hội viên và thành viên các địa chỉ tin cậy. Tại hai xã Mường Nhé và Si Pa Phìn, 100 cán bộ Hội, hội viên nòng cốt và thành viên các địa chỉ tin cậy được tập huấn về an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, việc tận dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến cũng góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân, nhất là giới trẻ.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, để ngăn chặn bạo lực gia đình hiệu quả, cần xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và nâng cao nhận thức của mỗi người dân. Trong đó, các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và hội viên phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân ngay từ cơ sở.

Một gia đình hạnh phúc không chỉ được vun đắp bằng sự đủ đầy về vật chất, mà còn cần sự tôn trọng, sẻ chia và an toàn của mỗi thành viên. Để làm được điều đó, những người bị bạo lực cần được lắng nghe, cộng đồng cần chủ động lên tiếng và các dịch vụ hỗ trợ phải thực sự đến được với người cần giúp đỡ. Khi bạo lực không còn bị xem là chuyện riêng, mỗi mái ấm mới có thêm cơ hội trở thành nơi yêu thương được gìn giữ, để những tổn thương không tiếp tục âm thầm kéo dài sau cánh cửa gia đình.