Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Thiện – Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an); Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân; Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TP HCM; ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP HCM; đại diện các Cục nghiệp vụ, sở, ngành phía Nam và hơn 200 người chấp hành xong hình phạt tù.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan hồng của dân tộc và chính sách nhân văn của nhà nước.

Chấp hành xong án phạt tù không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu một hành trình mới – hành trình trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện.Trên hành trình ấy, người trở về phải đối mặt với không ít khó khăn: việc làm, sinh kế, mặc cảm, định kiến và những rào cản trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng chấp hành xong án phạt tù không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu một hành trình mới – hành trình trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện (Ảnh: Bùi Yên).

“Chúng ta cần tin tưởng, mở đường cho những người biết sửa chữa, muốn thay đổi cuộc đời. Đây chính là ý nghĩa sâu sắc của thông điệp “Đi về hướng bình minh” hướng tới: Khơi dậy niềm tin, xóa bỏ định kiến, mở rộng cơ hội và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người trở về” ông Bảy chia sẻ.

Hiện nay, TP HCM có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng; trong đó năm 2025 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách hỗ trợ 442 người vay vốn hơn 31 tỷ, cùng nhiều chương trình hỗ trợ như: “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Xuân Sơn, mô hình 5+1 tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường Vĩnh Tân, mô hình “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” của địa bàn phường Tân Uyên… đã được triển khai, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết: Thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; tạo điều kiện để họ vay vốn, tiếp cận việc làm.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình (Ảnh: Bùi Yên).

Các địa phương đã quan tâm, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, đến nay cả nước có trên 162 nghìn người (trong đó trên 70 nghìn người có việc làm ổn định); các địa phương đã xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình, bố trí nguồn lực về kinh phí tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù có công ăn việc làm, từng bước ổn định cuộc sống.

Kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua đã kéo giảm và duy trì tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù ở mức thấp, trung bình từ năm 2020 đến năm 2025 là 1,73%, góp phần quan trọng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua những câu chuyện thực tế và kinh nghiệm được chia sẻ tại chương trình, Thứ trưởng Bộ công an Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị cần phối hợp với Bộ Công an triển khai, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, lan tỏa các giá trị nhân văn nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có công việc ổn định, hạn chế thấp nhất tái phạm tội. Công tác này phải được thực hiện định kỳ, thường xuyên và trở thành ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp.

Một phạm nhân đang chấp hành bản án 18 năm tù được gặp lại mẹ, anh trai và con gái ngay tại chương trình (Ảnh: Bùi Yên)

Đồng thời, phối hợp, giám sát người chấp hành xong án phạt tù thật sự hoàn lương, có công việc ổn định. Lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.

Tại chương trình, những người từng chấp hành án phạt tù và nay đã ổn định cuộc sống có dịp gặp gỡ, tri ân các cán bộ quản giáo, những doanh nghiệp đã đồng hành, tiếp thêm niềm tin và mở ra cơ hội để họ làm lại cuộc đời.