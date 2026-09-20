Chung tay cho một mùa Trung thu ấm áp

Nối dài yêu thương

Ở Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân (Hà Nội), “Lễ hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương” mang một sắc màu đặc biệt. Đông đảo hội viên, người thân và các em nhỏ cùng gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và đón Trung thu sớm tại chương trình.

Chi hội trưởng Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, chương trình không chỉ hướng tới việc trao quà mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để các hội viên cùng sum họp, động viên nhau và cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, sẻ chia từ Chi hội và cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà tới các em nhỏ khuyết tật. Ảnh: Lê Phương.

Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi còn được các bạn trẻ mang đến những địa bàn còn khó khăn. Tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô (Cung Thanh niên Hà Nội) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2026”.

Không khí Trung thu rộn ràng khi đông đảo các em thiếu nhi cùng gia đình tập trung tham gia ngày hội. Trong sắc màu của mùa trăng, các em được vui chơi, giao lưu, trải nghiệm và cùng nhau đón một ngày hội đầy ắp tiếng cười. Đồng thời, giúp các em cảm nhận vẻ đẹp của những giá trị văn hóa truyền thống.

Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị 1.000 phần quà phá cỗ; trao tặng 2 tủ sách “Thắp sáng tri thức” và tổ chức các gian hàng 0 đồng. Đặc biệt, 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi được trao các phần quà gồm xe đạp và học bổng… Những món quà thiết thực ấy có thể giúp các em thuận tiện hơn trong học tập, sinh hoạt và có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.

Chương trình “Trung thu cho em 2026” của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô. Ảnh: PV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô Dương Bá Hưng chia sẻ, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm của các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ, tình nguyện viên và cộng đồng dành cho những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Phó Trưởng ban Phong trào Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô Nguyễn Như Quỳnh, “Trung thu cho em” là chương trình được câu lạc bộ triển khai nhiều năm. Mỗi năm, các tình nguyện viên lại có cơ hội đến một địa phương mới, gặp những em nhỏ có hoàn cảnh khác nhau và cùng mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

Công trình thanh niên được trao tặng tới các em nhỏ, gửi gắm thông điệp thanh niên Thủ đô đồng hành cùng địa phương chăm lo cho cho thế hệ trẻ. Ảnh: PV.

Khi sự sẻ chia trở thành trách nhiệm cộng đồng

Từ những đêm hội ở khu dân cư đến những hành trình tình nguyện vượt khỏi địa giới Hà Nội, từ các em nhỏ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến học sinh khuyết tật, có thể thấy một điểm chung, ngày càng nhiều nguồn lực xã hội đang được kết nối để đưa niềm vui Trung thu đến gần hơn với những em nhỏ còn thiệt thòi.

Với các trường chuyên biệt, sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa. Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương”, đồng hành cùng học sinh 7 trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; đồng thời trao quà Trung thu tại Dòng Phaolo - Giáo xứ Thạch Bích, xã Bình Minh.

Em Đỗ Thanh Tùng, học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, bày tỏ sự biết ơn tới các bác, các cô chú và thầy cô giáo đã luôn yêu thương, đồng hành cùng các em. “Chúng con tin rằng: Khi được yêu thương, tin tưởng và trao cơ hội, mỗi chúng con đều có thể tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình”, Tùng chia sẻ.

Thanh niên Thủ đô trao tặng xe đạp tới các em nhỏ. Ảnh: PV.

Với em Trịnh Gia Bách, học sinh Trường Tiểu học Bình Minh, món quà quý nhất không chỉ là phần quà được nhận mà còn là tình yêu thương và niềm tin được dành cho các em. Sự quan tâm ấy giúp em thêm tự tin, cố gắng học tập và vượt qua khó khăn. Còn em Phan Thị Minh Thư, học sinh Trường PTCS Xã Đàn, nhớ nhất niềm vui khi được cùng bạn bè đón một Tết Trung thu và cảm nhận sự quan tâm của những người xung quanh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong đó có trẻ em khuyết tật, không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn thể hiện tính nhân văn và sự phát triển tiến bộ của xã hội.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, thân thiện và hòa nhập.

Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng xác định việc chăm lo cho người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và huy động sự chung tay của cả cộng đồng.

Các em nhỏ vui Trung thu. Ảnh: PV.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai hỗ trợ 4.023 suất quà dành cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi đêm hội, mỗi phần quà là một nỗ lực lớn hơn trong việc đưa sự quan tâm của cộng đồng đến gần hơn với trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Khi chính quyền, Mặt trận, nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên và cộng đồng cùng góp sức, Trung thu không chỉ là câu chuyện của một đêm trăng. Đó còn là dịp để mỗi người cùng góp phần tạo dựng môi trường mà ở đó mọi trẻ em đều được yêu thương, được quan tâm và có cơ hội lớn lên trong sự bình đẳng, sẻ chia.