Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự và chỉ đạo tại lễ phát động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình dự Lễ phát động

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: Người Việt Nam ta từ ngàn đời luôn coi trọng đạo lý “kính lão, trọng thọ”. Trong suốt chiều dài lịch sử, người cao tuổi luôn có một vị trí đặc biệt. Từ Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khi các bậc phụ lão đồng lòng thể hiện ý chí “quyết đánh”, dân tộc ta đã để lại một biểu tượng bất diệt về sức mạnh của nhân dân, về trách nhiệm của các thế hệ đối với vận mệnh non sông.

Ngày nay, mỗi người cao tuổi Việt Nam tiếp tục là một tấm gương sáng trong gia đình, cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị các cấp; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giáo dục đạo lý và tiếp sức cho thế hệ trẻ. Các cấp hội đã kịp thời cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Nhà nước giao cho người cao tuổi; đồng thời phát huy Hào khí Diên Hồng trong thời đại mới.

Ngày 25/4/2015 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Hàng năm, các cấp hội cơ bản đều tổ chức lễ phát động bài bản đạt kết quả cao.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam không chỉ là một tháng để chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi mà đây phải là một đợt sinh hoạt xã hội sâu rộng, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội đối với người cao tuổi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo (ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam lòng biết ơn sâu sắc cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng sự chăm sóc của xã hội, mà quan trọng hơn, người cao tuổi chính là “vốn quý”, là chủ thể, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Do đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi trân trọng, ghi nhận và tri ân sâu sắc những đóng góp quý báu của người cao tuổi; đồng thời đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và Hội người cao tuổi Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác người cao tuổi.

Hai là, bảo vệ người cao tuổi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bảo vệ tốt hơn để người cao tuổi được sống an toàn; chăm sóc tốt hơn để người cao tuổi sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Ba là, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín. Chăm sóc người cao tuổi không phải để người cao tuổi đứng ngoài cuộc sống; chăm sóc tốt chính là để người cao tuổi có thêm điều kiện tiếp tục đóng góp cho cuộc sống.

Bốn là, lấy gia đình và cộng đồng làm nền tảng của chăm sóc người cao tuổi.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi và hệ thống hội các cấp phù hợp với xu thế già hóa dân số, bảo đảm liên thông, thống nhất, hiệu lực hiệu quả.

Sáu là, đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác người cao tuổi.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị TP. Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi văn minh, hiện đại; tạo dựng một môi trường sống để các cụ, các bác và toàn thể người cao tuổi được sống khỏe, sống vui, sống an toàn và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của thành phố Cảng.

Phó Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đồng bào ta ở trong và ngoài nước hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tiếp tục chung tay, góp sức vì người cao tuổi Việt Nam. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hãy cùng hành động để mỗi người cao tuổi Việt Nam đều được bảo vệ, được chăm sóc toàn diện, được tôn trọng và luôn sẵn có cơ hội cống hiến cho đất nước, nhân dân…