Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân từ hoạt động thiện nguyện
Ngày 17-10, tại xã Tiên Trang (tỉnh Thanh Hóa), chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề “Từ bi trao sức khỏe - An lạc tới mọi nhà” đã phục vụ khoảng 500 lượt người dân, ưu tiên người cao tuổi, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng ban Công tác dân tộc, tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa); PGS, TS Nguyễn Thị Thuần, Trưởng đoàn công tác y, bác sĩ; Lê Thanh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Trang; Đại đức Thích Nguyên Hồi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng trụ trì Chùa Nổ và Chùa Đồng, cùng đông đảo nhân dân địa phương và các khu vực lân cận.
Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định chuyên môn. Với sự tham gia của 35 cán bộ, y, bác sĩ cùng lực lượng tình nguyện viên, chương trình có tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc, các tổ chức, đơn vị và chức sắc tôn giáo đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/chung-tay-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-tu-hoat-dong-thien-nguyen-1060973