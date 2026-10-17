Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng ban Công tác dân tộc, tôn giáo (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa); PGS, TS Nguyễn Thị Thuần, Trưởng đoàn công tác y, bác sĩ; Lê Thanh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Trang; Đại đức Thích Nguyên Hồi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng trụ trì Chùa Nổ và Chùa Đồng, cùng đông đảo nhân dân địa phương và các khu vực lân cận.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định chuyên môn. Với sự tham gia của 35 cán bộ, y, bác sĩ cùng lực lượng tình nguyện viên, chương trình có tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc, các tổ chức, đơn vị và chức sắc tôn giáo đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Quang cảnh chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân từ hoạt động thiện nguyện: Quang cảnh chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho người dân.