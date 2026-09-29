Chung tay chăm sóc sức khỏe cho hơn 700 người dân ở biên giới biển

Tại các buổi khám sức khỏe cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô cùng lực lượng y tế và chính quyền địa phương tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống một số bệnh thường gặp và chủ động chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh hoạt động khám, việc xây dựng sức khỏe điện tử cho người dân cũng được đẩy mạnh.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe để có biện pháp theo dõi, điều trị phù hợp, mà còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô hỗ trợ người cao tuổi đến khám sức khỏe.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô, chăm lo sức khỏe Nhân dân là một trong những nội dung thiết thực của công tác vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ gắn bó quân - dân. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, đơn vị góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân khu vực biên giới biển.

Hoạt động đã diễn ra các ngày 21, 22, 28 và 29/9/2026. Theo Ban tổ chức, chương trình khám sức khỏe dịp này cho người dân trên địa bàn xã Hòa Xuân sẽ được tiếp tục trong 20 ngày liên tục, giúp người dân địa bàn hoàn thành việc khám sức khỏe theo đúng kế hoạch đề ra.