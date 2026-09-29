Chung tay chăm sóc người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Vĩnh Long đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Toàn tỉnh có hơn 703.320 người cao tuổi, chiếm 20,21% dân số; trong đó, người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn chiếm 83,21%. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, trợ giúp, tư vấn, chăm lo đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn.

Thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương cần đưa công tác người cao tuổi vào nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. UBND các xã, phường phối hợp với Hội Người cao tuổi duy trì, củng cố và nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; triển khai và nhân rộng mô hình “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi” phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện người cao tuổi phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Sở Y tế phối hợp với các địa phương quan tâm chỉ đạo trạm y tế chủ động rà soát, lập và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và quản lý các bệnh mạn tính cho người cao tuổi. Các đơn vị, địa phương phối hợp chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sức khỏe yếu và những trường hợp cần được chăm sóc tại nhà; thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế, chúc thọ, mừng thọ, không để người cao tuổi thuộc diện được hưởng chính sách bị bỏ sót.

Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác người cao tuổi; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, văn hóa, văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội. Hội tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đồng thời vận động người cao tuổi tham gia phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và mô hình “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi”, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín vào xây dựng gia đình, địa phương.

Tiết mục văn nghệ của người cao tuổi phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Hưởng ứng Tháng hành động, Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu Lê Hoàng Nam chia sẻ, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, gia đình mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Thời gian tới, phường Long Châu tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; xây dựng môi trường thân thiện, an toàn, không để người cao tuổi bị bỏ lại phía sau. Phường phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, nhất là đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần...

Trao quà cho người cao tuổi phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 20 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn Tâm Đức hỗ trợ chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi.

Thời gian qua, Vĩnh Long quan tâm triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống cho người cao tuổi. Toàn tỉnh, hiện có 126.008 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Đến nay, hơn 71% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, lập hồ sơ sức khỏe điện tử; hơn 91% có bảo hiểm y tế. Tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, như khám sức khỏe tại nhà, khám sàng lọc các bệnh về mắt, phẫu thuật đục thủy tinh thể… Tổng nguồn lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ năm 2025 đến nay đạt 674,2 tỷ đồng.