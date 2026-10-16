Chung tay chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quế Sơn. Ảnh: ĐVCC

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực

Tại xã Quế Sơn, công tác chăm sóc y tế được triển khai gắn với chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân. Ông Nguyễn Hoàng Thịnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Quế Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trung tâm Y tế khu vực tổ chức khám tại nhà cho 87 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, khuyết tật.

Hoạt động này giúp những người hạn chế khả năng đi lại tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Ngoài ra, đội ngũ y tế còn cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ gia đình trong quá trình chăm sóc người thân.

Bà Võ Thị Nhí (trú thôn Diên Lộc) chia sẻ, do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà gặp nhiều trở ngại mỗi khi đến cơ sở y tế. Việc cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn tự chăm sóc giúp bà yên tâm hơn, đồng thời giảm bớt chi phí và công sức đi lại. Đây là giải pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận y tế cho người yếu thế.

Cùng với chăm sóc y tế, việc hỗ trợ vật chất cũng được các địa phương quan tâm. Tại xã Đại Lộc, ông Hứa Văn Bảy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã cho hay, hội thường xuyên vận động nguồn lực thăm hỏi hội viên neo đơn.

Mới đây, địa phương đã trao tặng 82 suất quà (200.000 đồng/suất) tại thôn Hiệp Đông. Dù giá trị vật chất không lớn, những phần quà này thể hiện sự san sẻ sâu sắc từ chính quyền và cộng đồng.

Tương tự, tại xã Việt An, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Huỳnh Ngọc Châu thông tin, hội luôn bám sát hoàn cảnh của 3.540 hội viên toàn xã. Thời gian qua, Hội đã trích 5,8 triệu đồng thăm hỏi 116 hội viên đau ốm, đồng thời tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Đoàn xã Quế Sơn Trung phối hợp nhóm Thiện nguyện Chân Tâm trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026, ông Đặng Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Tiến cho biết, từ nguồn vận động xã hội hóa và quỹ hội, địa phương đã trao 15 suất quà (tổng kinh phí 30 triệu đồng) hỗ trợ các trường hợp đặc biệt trong số 237 hộ người cao tuổi nghèo của xã.

Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo đời sống người cao tuổi, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn.

Đổi mới phương thức hoạt động

Theo ông Phạm Quý, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), tổ chức hội đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Năm 2025, thành phố giải quyết chế độ trợ cấp bảo trợ cho 6.850 người cao tuổi, nâng tổng số người hưởng các chế độ hưu trí, xã hội lên 91.200 người.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến được quan tâm, hỗ trợ từ nguồn vận động xã hội hóa. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai. Hầu hết UBND xã, phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với vận động nguồn lực tại chỗ để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm dài ngày. Chỉ tiêu vận động hỗ trợ được giao đến từng cấp hội, chi hội, tổ hội, với yêu cầu mỗi chi hội vận động hỗ trợ ít nhất 10 hội viên.

Riêng các cấp hội đã huy động nguồn lực vượt kế hoạch, trao tặng hơn 12.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng (từ 300.000 đến 500.000 đồng/suất). Dịp này, ngân sách thành phố cũng phân bổ 446 triệu đồng hỗ trợ 223 trường hợp đặc biệt khó khăn (2 triệu đồng/người).

Theo ông Phạm Quý, để sự quan tâm này mang tính bền vững, các địa phương cần nắm chắc hoàn cảnh từng hội viên, tăng cường phối hợp với ngành y tế hỗ trợ tại nhà. Trách nhiệm chăm sóc lâu dài từ gia đình, cộng đồng và chính quyền chính là nền tảng vững chắc để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho sự phát triển của thành phố.