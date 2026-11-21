Liên đoàn Lao động tỉnh (nay là thành phố) tổ chức họp mặt, tặng quà các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết 2026.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đồng Nai, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, các hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ sẽ được tổ chức rộng khắp, tập trung tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn có đông công nhân sinh sống. Qua đó, tạo điều kiện để NLĐ, nhất là công nhân xa quê được đón Tết đủ đầy, có thêm cơ hội trở về sum họp cùng gia đình.

Ưu tiên chăm lo người lao động khó khăn

Sau một năm miệt mài làm việc, mong muốn lớn nhất của nhiều công nhân xa quê là được trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết. Thế nhưng, giữa bộn bề chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, nuôi con và các khoản chi tiêu thiết yếu, không phải ai cũng có điều kiện thực hiện mong ước ấy. Với những NLĐ thu nhập thấp, bị giảm giờ làm hoặc mất việc, chi phí đi lại tăng cao vào dịp cuối năm càng trở thành nỗi lo lớn.

Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp Công đoàn thành phố đang tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, NLĐ để có phương án hỗ trợ phù hợp. Trong đó, ưu tiên những trường hợp bị giảm giờ làm, mất việc, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Việc chăm lo được thực hiện trên cơ sở nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của từng nhóm đối tượng, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng lúc và thiết thực.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh (nay là thành phố) tiễn công nhân về quê đón Tết năm 2026.

Một trong những chương trình trọng tâm dịp Tết năm nay là “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027”. Theo kế hoạch, LĐLĐ thành phố dự kiến hỗ trợ 3 ngàn vé xe một chiều, đưa đoàn viên, NLĐ từ Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố từ Gia Lai trở ra. Bên cạnh đó, Công đoàn còn hỗ trợ kinh phí mua vé xe trở lại Đồng Nai làm việc trước ngày 15-2-2027, với mức hỗ trợ tương đương giá vé xe khách theo quy định tại thời điểm đi.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bùi Thị Bích Thủy cho biết: Chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với NLĐ, nhất là những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Thực tế, những năm qua, chi phí đi lại luôn là một trong những nỗi lo của công nhân xa quê mỗi dịp cuối năm. Việc hỗ trợ cả chiều về và kinh phí trở lại làm việc giúp NLĐ giảm bớt gánh nặng tài chính; tạo điều kiện để họ an tâm sum họp bên gia đình, đón một mùa xuân trọn vẹn hơn.

Từ những mùa Tết trước, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn đã mang đến niềm vui cho nhiều công nhân xa quê. Chị Lê Thị Thảo, quê tỉnh Cao Bằng cho biết: Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hơn 5 năm qua chị đón Tết tại Đồng Nai, chưa có điều kiện trở về quê nhà. Dịp Tết năm 2026, được Công đoàn hỗ trợ vé tàu, chị có cơ hội trở về sum họp cùng gia đình sau nhiều năm xa cách. “Tấm vé nghĩa tình không chỉ giúp tôi giảm bớt chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện để tôi được đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách” - chị Thảo xúc động chia sẻ.

Để mọi đoàn viên, NLĐ đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm, các cấp Công đoàn thành phố đang tập trung rà soát hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thực tế của NLĐ, từ đó huy động, phân bổ nguồn lực chăm lo phù hợp. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ thiết thực mỗi dịp Tết đến, xuân về mà còn thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN.

Huy động các nguồn lực

Bên cạnh chương trình hỗ trợ phương tiện đưa công nhân về quê, LĐLĐ thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ thông qua chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Chợ Tết Công đoàn, gặp mặt gia đình công nhân, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui xuân. Những hoạt động này không chỉ mang đến không khí Tết ấm áp tại nơi làm việc, nơi ở mà còn giúp công nhân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương.

Để các chương trình chăm lo đạt hiệu quả, LĐLĐ thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở chủ động rà soát, thống kê đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu hỗ trợ của từng trường hợp để phân bổ nguồn lực phù hợp. Cùng với đó, các cấp Công đoàn tăng cường vận động DN, đơn vị và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo, bảo đảm đoàn viên, NLĐ được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tại Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên), Công đoàn cơ sở đang tích cực rà soát các trường hợp cần được hỗ trợ trong dịp Tết. Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Đinh Sỹ Phúc cho biết: Những đối tượng được quan tâm gồm: công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn viên nuôi con nhỏ và công nhân xa quê nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Trên cơ sở đó, Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ quà Tết và các hình thức chăm lo phù hợp với hoàn cảnh từng người.

“Trong bối cảnh đời sống của một bộ phận NLĐ còn khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng, mỗi phần quà, tấm vé xe hay khoản hỗ trợ đúng lúc đều góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để NLĐ gắn bó với nơi làm việc” - ông Phúc chia sẻ.

Nhìn lại dịp Tết năm 2026, các cấp Công đoàn Đồng Nai đã trao hơn 74 ngàn phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hơn 2,2 ngàn vé xe miễn phí cùng hơn 600 vé tàu hỏa, vé máy bay đưa công nhân về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên. Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, đưa hoạt động chăm lo Tết đến gần hơn với NLĐ.

Với sự chủ động của tổ chức Công đoàn, sự đồng hành của DN và sự chung tay của toàn xã hội, công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng đến ngày càng nhiều đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi mỗi phần quà, mỗi chuyến xe hay khoản hỗ trợ kịp thời không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của tổ chức Công đoàn, DN đối với NLĐ. Qua đó, giúp công nhân, NLĐ yên tâm, gắn bó với DN, có động lực tiếp tục lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.