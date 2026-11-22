Niềm vui đến với các hộ nghèo, cận nghèo ở Mai Phụ khi được hỗ trợ bê sinh kế cách đây hơn hai tháng.

Tháng 11/2025, bà Trần Thị Síu (59 tuổi, hộ nghèo ở thôn Thạch Mỹ) được hỗ trợ 50 con gà giống cùng thức ăn, thuốc phòng dịch để phát triển chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đàn gà đạt trọng lượng trên 3 kg/con. Từ số gà giống ban đầu, bà Síu cần mẫn chăm sóc, từng bước gây dựng đàn, tạo thêm tài sản cho gia đình.

Đến nay, bà Síu đã bán 15 con, thu về gần 5 triệu đồng; số còn lại tiếp tục được giữ để gây đàn. Mỗi ngày, bà còn thu 8–10 quả trứng bán lấy tiền trang trải sinh hoạt. Thu nhập chưa nhiều nhưng phần nào giúp người phụ nữ đơn thân vơi bớt khó khăn, thêm động lực vươn lên.

Những con gà sinh kế có vai trò tái đàn và lấy trứng hàng ngày của bà Trần Thị Síu.

Bà Síu chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của tôi chỉ trông vào những khoản thu nhập ít ỏi từ vườn rau, ruộng lúa nên luôn lo toan chuyện cơm áo hằng ngày. Được hỗ trợ sinh kế, tôi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tự tạo nguồn thu và tìm thấy niềm vui trong lao động. Đàn gà không chỉ giúp cải thiện cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin để tôi vươn lên, không còn cảm thấy đơn độc trên hành trình vượt khó”.

Được hỗ trợ sinh kế, bà Síu (giữa) có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tự tạo nguồn thu để sớm thoát nghèo.

Còn với những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở như chị Lê Thị Liên (thôn An Sơn), sự chung tay của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng đã giúp mẹ con chị có thêm điểm tựa an cư.

Sau ly hôn, chị Liên trở về quê, một mình nuôi ba con nhỏ. Sức khỏe yếu, không có nghề nghiệp ổn định, không nhà ở, không đất sản xuất, mẹ con chị luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Đầu năm 2026, sau khi được người thân cho đất, chị được hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 300 triệu đồng. Giờ đây, mẹ con chị đã có nơi ở kiên cố, không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão.

Các đoàn thể đến nhà động viên, chung vui với chị Lê Thị Liên sau khi có ngôi nhà mới.

Chị Liên xúc động: “Ngôi nhà kiên cố là mong mỏi suốt nhiều năm của mẹ con tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của MTTQ, nhà hảo tâm, người thân và bà con lối xóm, gia đình tôi khó có được mái ấm hôm nay. Đây là động lực để mẹ con tôi yên tâm ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con”.

Trong quá trình xây dựng, gia đình chị Liên còn được người thân, xóm giềng hỗ trợ ngày công, vật liệu. Ông Phan Trọng Vượng – Trưởng thôn An Sơn cho biết: “Khi có gia đình gặp khó khăn, cán bộ thôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kết nối nguồn hỗ trợ, vận động người thân, xóm giềng cùng chung tay. Người góp công, người góp của, tùy điều kiện nhưng tất cả đều thể hiện tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương, đùm bọc, không để ai đơn độc khi gặp khó khăn, hoạn nạn”.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" ở thôn Mỹ Ngọc.

Các tổ chức chính trị - xã hội ở Mai Phụ cũng tích cực chăm lo người yếu thế, trong đó nổi bật là Hội LHPN xã. Năm nay, Hội nhận đỡ đầu 30 trẻ mồ côi với kinh phí gần 140 triệu đồng; trao gần 250 suất quà trị giá 130 triệu đồng; hỗ trợ ngày công xây dựng 3 nhà ở và triển khai 24 mô hình sinh kế chăn nuôi gà với kinh phí 76 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 114 tỷ đồng, giúp hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở.

Chị Phan Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Phụ khẳng định: “Chăm lo hội viên nghèo, phụ nữ yếu thế vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của tổ chức Hội. Chúng tôi kết nối nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, từ đỡ đầu trẻ mồ côi, xây nhà đến trao sinh kế, vốn vay. Mỗi sự sẻ chia đều tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chị em vượt khó, ổn định cuộc sống”.

Ngôi nhà khang trang, nghĩa tình của ông Nguyễn Văn Vinh và bà Đặng Thị Tam ở thôn Bắc Sơn.

Anh Phan Văn Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mai Phụ cho biết: “Thông qua các chi đoàn, đoàn trường, liên đội, chúng tôi kết nối nguồn lực, triển khai nhiều phần việc thiết thực. Năm nay, Đoàn xã huy động 544 triệu đồng, hỗ trợ 615 lượt trẻ em, học sinh, đoàn viên và hộ nghèo. Mỗi hoạt động không chỉ trao đi sự giúp đỡ mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các hoàn cảnh khó khăn vươn lên”.

Chăm lo người nghèo, giúp đỡ người yếu thế là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác an sinh xã hội ở Mai Phụ. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã huy động gần 11 tỷ đồng xã hội hóa, xây mới 13 nhà, nâng cấp, sửa chữa 378 nhà ở và trao gần 6.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chị Trần Thị Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ cho biết: “MTTQ và các tổ chức thành viên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, kết nối các nguồn lực để chăm lo người nghèo, người yếu thế. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu, phát huy ý nghĩa, vừa giúp người dân vượt khó trước mắt, vừa tạo sinh kế lâu dài để các đối tượng cải thiện điều kiện sống và tự tin vươn lên. Qua sự sẻ chia, giúp đỡ ấy đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau”.