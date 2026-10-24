Chung tay chăm lo người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lãnh đạo xã AVương hưởng ứng, ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài xã đã ủng hộ tổng số tiền gần 170 triệu đồng, trong đó hơn 37 triệu đồng được đóng góp trực tiếp tại buổi lễ. Nguồn lực này góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Lãnh đạo xã AVương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để có thêm nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

LÊ VƯƠNG

Đại diện lãnh đạo VBSP trao số tiền ủng hộ cho UBMTTQVN TP Đà Nẵng.

* Hưởng ứng lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát động, ngày 23-10, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) trao 800 triệu đồng hỗ trợ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Quỹ “Vì người nghèo” TP Đà Nẵng năm 2026.Trước đó, VBSP Đà Nẵng cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.Các khoản hỗ trợ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia của cán bộ, viên chức và người lao động VBSP đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.